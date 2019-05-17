教長主動找鍾明軒談教育 他讚：終於看到有在做事的官

2019-05-17 04:24 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



從「煎熬弟」變身「國際美人」的網紅鍾明軒，近日推出新書「我決定我是誰」，分享被霸凌和成長的心路歷程。鍾明軒在臉書分享，他5月3日時，收到教育部的信件提到，教育部長潘文忠想跟他談談對台灣教育的看法，讓鍾明軒很開心，「終於看到有在做事的官員了」。

跟潘文忠見面時，鍾明軒談到他認為台灣教育可以更改的地方是，「加強性別教育，減少霸凌。」

鍾明軒說，小時候他因為性別氣質被同儕霸凌，長大後，他發現，這些人會霸凌通常是因為他們「不了解」。如果他們了解，在這個社會上有這樣子的男生是一個正常的行為，他們就不會有霸凌的行為產生。

鍾明軒提到，被霸凌的人，有些人並不像他這麼樂觀，他身邊很多案例，都結束了自己的生命。

潘文忠表示，今年4月20日，剛好就是「玫瑰少年」葉永鋕離世19周年，他希望大家不能忘了這件事。過去的教育現場，都是用一致性的標準來衡量每個孩子，身為教育部長，他認為，應該要讓教師和學生了解，孩子因為性別氣質或個別習慣而有的差異，這是台灣教育必須要改變的地方。

但潘文忠也坦言，要改變，會有很長的一段路要走，「但是不能不啟動。」

潘文忠也主動請教鍾明軒，「遇到惡意酸民時，你是怎麼調適？」並坦言他自己看到不好的留言時「一定不舒服」。

鍾明軒先分享了自己的經驗，就像酸民會說他像人妖、社會毒瘤，「可是我照鏡子就覺得自己很漂亮啊！」

鍾明軒說，不應該討厭酸民，要用同理心來看待他們，更不要因為被網友指責就質疑自己，最後他也跟潘文忠信心喊話：「你要相信你自己喔！你是很棒的人！」