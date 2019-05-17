親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法立法對決
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

教長主動找鍾明軒談教育 他讚：終於看到有在做事的官

2019-05-17 04:24聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

從「煎熬弟」變身「國際美人」的網紅鍾明軒，近日推出新書「我決定我是誰」，分享被霸凌和成長的心路歷程。鍾明軒在臉書分享，他5月3日時，收到教育部的信件提到，教育部長潘文忠想跟他談談對台灣教育的看法，讓鍾明軒很開心，「終於看到有在做事的官員了」。

跟潘文忠見面時，鍾明軒談到他認為台灣教育可以更改的地方是，「加強性別教育，減少霸凌。」

鍾明軒說，小時候他因為性別氣質被同儕霸凌，長大後，他發現，這些人會霸凌通常是因為他們「不了解」。如果他們了解，在這個社會上有這樣子的男生是一個正常的行為，他們就不會有霸凌的行為產生。

鍾明軒提到，被霸凌的人，有些人並不像他這麼樂觀，他身邊很多案例，都結束了自己的生命。

潘文忠表示，今年4月20日，剛好就是「玫瑰少年」葉永鋕離世19周年，他希望大家不能忘了這件事。過去的教育現場，都是用一致性的標準來衡量每個孩子，身為教育部長，他認為，應該要讓教師和學生了解，孩子因為性別氣質或個別習慣而有的差異，這是台灣教育必須要改變的地方。

但潘文忠也坦言，要改變，會有很長的一段路要走，「但是不能不啟動。」

潘文忠也主動請教鍾明軒，「遇到惡意酸民時，你是怎麼調適？」並坦言他自己看到不好的留言時「一定不舒服」。

鍾明軒先分享了自己的經驗，就像酸民會說他像人妖、社會毒瘤，「可是我照鏡子就覺得自己很漂亮啊！」

鍾明軒說，不應該討厭酸民，要用同理心來看待他們，更不要因為被網友指責就質疑自己，最後他也跟潘文忠信心喊話：「你要相信你自己喔！你是很棒的人！」

鍾明軒在臉書表示，台灣教育的目的不是要想辦法讓孩子得到快樂，而是要用正確的管道讓他們知道自己有選擇的權利，因為快樂這種自然的情緒是不需要用操作的手法來去達成的。

網紅鍾明軒近日推出新書「我決定我是誰」，分享被霸凌和成長的心路歷程。鍾明軒在臉書...
網紅鍾明軒近日推出新書「我決定我是誰」，分享被霸凌和成長的心路歷程。鍾明軒在臉書分享，他5月3日時，收到教育部的信件提到，教育部長潘文忠想跟他談談對台灣教育的看法，讓鍾明軒很開心，「終於看到有在做事的官員了」。記者馮靖惠／翻攝
分享

潘文忠霸凌教育部

相關新聞

新版身分證明年10月換發「多數贊成有國旗」

2019-05-17 00:17

公益新聞金輪獎 聯合報系獲2大獎

2019-05-16 23:33

前瞻水環境工程惹議 水利署邀全民監督

2019-05-16 23:10

東沙郵政代辦所遷移揭牌 門口好大一隻鯊魚

2019-05-16 21:42

不是反串！農委會公布專屬PTT帳號 首次發文被慘噓

2019-05-16 19:15

影／數位身分證怎麼改？增密碼、無配偶名改「婚姻狀態」

2019-05-16 17:43

內湖高工未讓狼師停職還給事假發薪 遭監院糾正

2019-05-16 16:00

新身分證明年就能拿到 8大功能搶先曝光

2019-05-16 15:51

新版身分證「像一把鑰匙」徐國勇：可設密碼護個資

2019-05-16 14:28

數位身分證恐侵隱私 台權會：不應全面換發

2019-05-16 14:25

新版身分證有沒有國旗？9月公布設計樣張

2019-05-16 14:11

六輕氣爆賠償談不攏 居民拉布條靜坐抗議

2019-05-16 14:09

新版身分證有國旗？ 徐國勇：贊成者比較多

2019-05-16 13:10

若不領新身分證 徐國勇：無罰則但恐無法投票

2019-05-16 11:49

六輕氣爆賠償金喬不攏 居民拉白布條靜坐抗議提4訴求

2019-05-16 11:14

徐國勇：新版身分證遺失免擔心 政府會做最大保護

2019-05-16 10:54

【重磅快評】灌完迷湯拆核一廠 台灣將成拆廠大國？

2019-05-16 10:50

新身分證放國旗？ 徐國勇：蘇貞昌會做最後定奪

2019-05-16 10:21

謝謂君退休傳接中國驗船董座 交通部：范下謝上呼聲高

2019-05-16 10:14

新版身分證是否放國旗？ 徐國勇：我個人贊成

2019-05-16 09:30

核一廠除役 環評過關

2019-05-16 01:07

同婚修法前 假「國父」竟誤導大法官無權釋憲

2019-05-16 00:48

2019新北自造者嘉年華週六登場 多元職類展現自造精神

2019-05-14 14:00

新北市108年表揚59位模範母親

2019-05-10 16:39

謎底揭曉！MICHELIN才是幕後大魔王

2019-05-10 00:00
看更多

熱門文章

館長PK韓國瑜 信任度大考驗！超過8成網友比較相信他

2019-05-16 08:17

新身分證明年就能拿到 8大功能搶先曝光

2019-05-16 15:51

挺韓變反韓 翻臉如翻書…這2個人也不輸館長

2019-05-16 08:00

「還缺甚麼？」郭台銘霸氣捐設備 東基醫院院長嚇一跳

2019-05-16 11:22

黃捷臉書被灌爆 網友留言藏頭詩「女神都是造出來的」

2019-05-16 14:45

曾轟韓國瑜卻又改口挺選總統！ 苦苓：對台灣危害最小

2019-05-16 14:39

韓國瑜不解為何被譙 館長怒吼3次：你不守信用啦

2019-05-16 10:16

孫大千：蔡英文為贏大選 要成為拚命挑釁的好戰分子

2019-05-16 08:04

提總統兼閣揆被批草包 韓國瑜：林濁水主修阿拉伯文

2019-05-16 12:00

影／給韓國瑜難看？ 王浩宇「桃園小學堂」 鄭文燦滿分

2019-05-16 10:54

遲不表態不阿莎力？ 韓國瑜：我在走一條心力交瘁的路

2019-05-16 14:46

郭台銘：若當上總統 要找黃健庭做事

2019-05-16 16:42

新版沱江艦火力配置曝光 海軍：火力足反制中共航艦

2019-05-16 10:29

敏感時刻 國防部緊急向美採購40萬發30公厘穿甲彈

2019-05-16 09:52

不敢再看這影片！ 龍應台：我意有所指

2019-05-16 09:30

「說詐騙用詞過重過當」 楊秋興表達歉意

2019-05-16 11:25

一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業

2019-05-16 18:11

陳致中PK韓國瑜 韓誇：降龍十八掌、拳拳到位

2019-05-16 11:09

段宜康是韓國瑜的貴人？網友：他是國民黨臥底嗎

2019-05-16 16:24

政院版同婚專法 婚姻二字改成結婚登記

2019-05-16 17:52

影／「詐騙集團共犯」用詞過重 楊秋興向韓國瑜致歉

2019-05-16 11:29

數位身分證斥資40億元建置 主打八大功能

2019-05-16 09:29

檢被監委彈劾惹怒 法官聲援：判決裡找小魚刺還不容易

2019-05-16 14:03

若不領新身分證 徐國勇：無罰則但恐無法投票

2019-05-16 11:49

批彈劾標準「奇特」 黃國昌：蔡崇義有資格擔任監委嗎

2019-05-16 19:40

影／被郭董酸「只會發大財」 韓國瑜：用念力提升士氣

2019-05-16 21:19

蘇貞昌三度鞠躬兩度哽咽 籲黨內立委支持同婚專法

2019-05-16 19:26

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

2019-05-16 21:39

楊秋興為失言致歉 葉毓蘭：團結的國民黨2020才有機會

2019-05-16 14:52

影／王金平不滿初選提名辦法 郭台銘：支持、也祝福他

2019-05-16 09:06

F-16V戰機首秀 將參與彰化戰備道起降操演

2019-05-16 15:33

見韓國瑜被議員刁難哭3天 12歲韓粉南下舉牌促「選總統」

2019-05-16 13:06

國軍拍莒光園地蔡總統與館長同框 嚴德發：希望大家收看

2019-05-16 21:20

【重磅快評】王浩宇百萬小學堂只是短暫娛樂鄭文燦

2019-05-16 18:24

影／郭台銘：當選總統將廣納人才 共組「勝利者聯盟」

2019-05-16 08:19

國民黨花蓮立委初選風波 黨部主委鄒永宏今遭停權

2019-05-16 17:38

被韓國瑜酸主修阿拉伯文 林濁水：我只說幾句憲政的ABC

2019-05-16 12:14

蔡崇義當年判決被指未依法沒收 法官諷：該彈劾嗎？

2019-05-16 15:30

影╱陳其邁批想什麼說什麼 韓國瑜：為何針對我？

2019-05-16 15:27

網軍風暴指向吳濬彥 台獨蔣萬安曾剃髮抗議民進黨顢頇

2019-05-16 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top