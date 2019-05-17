親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法立法對決
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

新版身分證明年10月換發「多數贊成有國旗」

2019-05-17 00:17聯合報 記者徐偉真／台北報導

新版身分證「數位身分識別證」預計明年十月開始全面換發。 圖／聯合報系資料照片
新版身分證「數位身分識別證」預計明年十月開始全面換發。 圖／聯合報系資料照片
分享

徐國勇贊成有國旗

新版身分證「數位身分識別證」預計明年十月開始全面換發，一卡八大功能，可設定密碼，若不慎遺失資料不會外洩。外界關注新身分證是否有國旗，內政部長徐國勇昨天表示，他對於是否放國旗沒有既定立場，但他個人是贊成的，他私底下詢問，贊成有國旗者占多數，最後將由行政院長蘇貞昌定奪。

配偶欄只顯示婚姻狀態

此外，外界也關切新版身分證婚姻欄如何設計？內政部戶政司司長張琬宜說，新版身分證卡面上的配偶欄只會顯示婚姻狀態，只會有「有」跟「無」兩者，跟現行顯示配偶名字不同，未來配偶的姓名是放在晶片中，並會加密保護。

部分民進黨立委昨天在內政委員會質詢時也表態不反對身分證有國旗。民進黨立委蔣絜安說，有民調顯示六成民眾支持放國旗，尤其對年輕人來說，放國旗代表台灣，也代表對國家的忠誠度，要不要放國旗她持開放態度。加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇也說，他覺得國旗很重要，像百貨公司的卡片都有公司標誌，但身分證沒有國旗，「不覺得很奇怪嗎？」

分享

徐國勇表示，過去的身分證版本有的有國旗，有的沒有，他覺得都很好，內政部持續向蘇貞昌院長報告，蘇貞昌也會對是否有國旗做最後定奪，蘇貞昌先前也指示等樣張出來後，內政部要舉行記者會向人民報告。

徐國勇說，預計七月會完成初步規畫，九月會有設計樣張，且希望愈快完成愈好，像德國這麼強大的國家，一年換發速度約為五百萬張，「我們希望比他們更快一點」、「我們會衝」。

若不換恐無法投票

徐國勇也說，新版換發完全不需費用，若民眾選擇不換也不會有相關罰則，只是民眾若選擇不換，恐怕會影響到相關權益，例如可能無法投票。

有考慮與手機結合

由於新版身分證號稱數位化，國民黨立委曾銘宗質詢表示，數位身分識別證裝在手機上才是真正的數位化；徐國勇說，內政部細部規畫有考慮可以和手機結合，他會研議，目前都沒有定案。

國旗身分證徐國勇

相關新聞

公益新聞金輪獎 聯合報系獲2大獎

2019-05-16 23:33

前瞻水環境工程惹議 水利署邀全民監督

2019-05-16 23:10

東沙郵政代辦所遷移揭牌 門口好大一隻鯊魚

2019-05-16 21:42

不是反串！農委會公布專屬PTT帳號 首次發文被慘噓

2019-05-16 19:15

影／數位身分證怎麼改？增密碼、無配偶名改「婚姻狀態」

2019-05-16 17:43

內湖高工未讓狼師停職還給事假發薪 遭監院糾正

2019-05-16 16:00

新身分證明年就能拿到 8大功能搶先曝光

2019-05-16 15:51

新版身分證「像一把鑰匙」徐國勇：可設密碼護個資

2019-05-16 14:28

數位身分證恐侵隱私 台權會：不應全面換發

2019-05-16 14:25

新版身分證有沒有國旗？9月公布設計樣張

2019-05-16 14:11

六輕氣爆賠償談不攏 居民拉布條靜坐抗議

2019-05-16 14:09

新版身分證有國旗？ 徐國勇：贊成者比較多

2019-05-16 13:10

若不領新身分證 徐國勇：無罰則但恐無法投票

2019-05-16 11:49

六輕氣爆賠償金喬不攏 居民拉白布條靜坐抗議提4訴求

2019-05-16 11:14

徐國勇：新版身分證遺失免擔心 政府會做最大保護

2019-05-16 10:54

【重磅快評】灌完迷湯拆核一廠 台灣將成拆廠大國？

2019-05-16 10:50

新身分證放國旗？ 徐國勇：蘇貞昌會做最後定奪

2019-05-16 10:21

謝謂君退休傳接中國驗船董座 交通部：范下謝上呼聲高

2019-05-16 10:14

新版身分證是否放國旗？ 徐國勇：我個人贊成

2019-05-16 09:30

核一廠除役 環評過關

2019-05-16 01:07

同婚修法前 假「國父」竟誤導大法官無權釋憲

2019-05-16 00:48

日友我議員組織通過決議 挺我參與世衛大會

2019-05-15 21:56

2019新北自造者嘉年華週六登場 多元職類展現自造精神

2019-05-14 14:00

新北市108年表揚59位模範母親

2019-05-10 16:39

謎底揭曉！MICHELIN才是幕後大魔王

2019-05-10 00:00
看更多

熱門文章

館長PK韓國瑜 信任度大考驗！超過8成網友比較相信他

2019-05-16 08:17

新身分證明年就能拿到 8大功能搶先曝光

2019-05-16 15:51

挺韓變反韓 翻臉如翻書…這2個人也不輸館長

2019-05-16 08:00

「還缺甚麼？」郭台銘霸氣捐設備 東基醫院院長嚇一跳

2019-05-16 11:22

黃捷臉書被灌爆 網友留言藏頭詩「女神都是造出來的」

2019-05-16 14:45

曾轟韓國瑜卻又改口挺選總統！ 苦苓：對台灣危害最小

2019-05-16 14:39

孫大千：蔡英文為贏大選 要成為拚命挑釁的好戰分子

2019-05-16 08:04

韓國瑜不解為何被譙 館長怒吼3次：你不守信用啦

2019-05-16 10:16

提總統兼閣揆被批草包 韓國瑜：林濁水主修阿拉伯文

2019-05-16 12:00

影／給韓國瑜難看？ 王浩宇「桃園小學堂」 鄭文燦滿分

2019-05-16 10:54

遲不表態不阿莎力？ 韓國瑜：我在走一條心力交瘁的路

2019-05-16 14:46

郭台銘：若當上總統 要找黃健庭做事

2019-05-16 16:42

新版沱江艦火力配置曝光 海軍：火力足反制中共航艦

2019-05-16 10:29

不敢再看這影片！ 龍應台：我意有所指

2019-05-16 09:30

敏感時刻 國防部緊急向美採購40萬發30公厘穿甲彈

2019-05-16 09:52

「說詐騙用詞過重過當」 楊秋興表達歉意

2019-05-16 11:25

一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業

2019-05-16 18:11

陳致中PK韓國瑜 韓誇：降龍十八掌、拳拳到位

2019-05-16 11:09

段宜康是韓國瑜的貴人？網友：他是國民黨臥底嗎

2019-05-16 16:24

政院版同婚專法 婚姻二字改成結婚登記

2019-05-16 17:52

影／「詐騙集團共犯」用詞過重 楊秋興向韓國瑜致歉

2019-05-16 11:29

數位身分證斥資40億元建置 主打八大功能

2019-05-16 09:29

檢被監委彈劾惹怒 法官聲援：判決裡找小魚刺還不容易

2019-05-16 14:03

若不領新身分證 徐國勇：無罰則但恐無法投票

2019-05-16 11:49

批彈劾標準「奇特」 黃國昌：蔡崇義有資格擔任監委嗎

2019-05-16 19:40

影／被郭董酸「只會發大財」 韓國瑜：用念力提升士氣

2019-05-16 21:19

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

2019-05-16 21:39

蘇貞昌三度鞠躬兩度哽咽 籲黨內立委支持同婚專法

2019-05-16 19:26

楊秋興為失言致歉 葉毓蘭：團結的國民黨2020才有機會

2019-05-16 14:52

影／王金平不滿初選提名辦法 郭台銘：支持、也祝福他

2019-05-16 09:06

見韓國瑜被議員刁難哭3天 12歲韓粉南下舉牌促「選總統」

2019-05-16 13:06

F-16V戰機首秀 將參與彰化戰備道起降操演

2019-05-16 15:33

【重磅快評】王浩宇百萬小學堂只是短暫娛樂鄭文燦

2019-05-16 18:24

影／郭台銘：當選總統將廣納人才 共組「勝利者聯盟」

2019-05-16 08:19

國軍拍莒光園地蔡總統與館長同框 嚴德發：希望大家收看

2019-05-16 21:20

國民黨花蓮立委初選風波 黨部主委鄒永宏今遭停權

2019-05-16 17:38

被韓國瑜酸主修阿拉伯文 林濁水：我只說幾句憲政的ABC

2019-05-16 12:14

蔡崇義當年判決被指未依法沒收 法官諷：該彈劾嗎？

2019-05-16 15:30

影╱陳其邁批想什麼說什麼 韓國瑜：為何針對我？

2019-05-16 15:27

網軍風暴指向吳濬彥 台獨蔣萬安曾剃髮抗議民進黨顢頇

2019-05-16 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top