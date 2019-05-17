新版身分證明年10月換發「多數贊成有國旗」

2019-05-17 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ／台北報導



新版身分證「數位身分識別證」預計明年十月開始全面換發。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

徐國勇贊成有國旗

新版身分證「數位身分識別證」預計明年十月開始全面換發，一卡八大功能，可設定密碼，若不慎遺失資料不會外洩。外界關注新身分證是否有國旗，內政部長徐國勇昨天表示，他對於是否放國旗沒有既定立場，但他個人是贊成的，他私底下詢問，贊成有國旗者占多數，最後將由行政院長蘇貞昌定奪。

配偶欄只顯示婚姻狀態

此外，外界也關切新版身分證婚姻欄如何設計？內政部戶政司司長張琬宜說，新版身分證卡面上的配偶欄只會顯示婚姻狀態，只會有「有」跟「無」兩者，跟現行顯示配偶名字不同，未來配偶的姓名是放在晶片中，並會加密保護。

部分民進黨立委昨天在內政委員會質詢時也表態不反對身分證有國旗。民進黨立委蔣絜安說，有民調顯示六成民眾支持放國旗，尤其對年輕人來說，放國旗代表台灣，也代表對國家的忠誠度，要不要放國旗她持開放態度。加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇也說，他覺得國旗很重要，像百貨公司的卡片都有公司標誌，但身分證沒有國旗，「不覺得很奇怪嗎？」

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徐國勇表示，過去的身分證版本有的有國旗，有的沒有，他覺得都很好，內政部持續向蘇貞昌院長報告，蘇貞昌也會對是否有國旗做最後定奪，蘇貞昌先前也指示等樣張出來後，內政部要舉行記者會向人民報告。

徐國勇說，預計七月會完成初步規畫，九月會有設計樣張，且希望愈快完成愈好，像德國這麼強大的國家，一年換發速度約為五百萬張，「我們希望比他們更快一點」、「我們會衝」。

若不換恐無法投票

徐國勇也說，新版換發完全不需費用，若民眾選擇不換也不會有相關罰則，只是民眾若選擇不換，恐怕會影響到相關權益，例如可能無法投票。

有考慮與手機結合

由於新版身分證號稱數位化，國民黨立委曾銘宗質詢表示，數位身分識別證裝在手機上才是真正的數位化；徐國勇說，內政部細部規畫有考慮可以和手機結合，他會研議，目前都沒有定案。