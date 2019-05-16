六輕氣爆賠償金喬不攏 居民拉白布條靜坐抗議提4訴求

2019-05-16 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



居民理性靜坐抗議。記者李京昇／攝影 分享 facebook

台塑雲林六輕氣爆已1個月多，地方陸續有農漁業、住宅倒塌等災情，地方要求賠償，台塑雖允諾負責賠償，但雙方四度協調達不到共識，今天麥寮50餘位居民拉起白布條，到六輕麥寮管理部靜坐抗議，並提出四項訴求。

六輕台化芳香烴三廠上個月7日，因液化石油氣管線破裂發生爆炸，台塑允諾只要是氣爆影響就會賠償，並訂出賠償標準，漁業損失每公頃補償4萬元、農業每公頃1萬元、家禽畜牧每戶1萬元，建築受損每戶5萬8000元。

但日前雙方第四度協調，傳出台塑要依受損比例來計算賠償，讓地方感到不滿，縣議員許志豪、縣議員許留賓、麥寮鄉長蔡長昆等人今天號召50多位居民到場靜坐抗議，盼透過理性陳情，來表達居民不滿心聲。

許志豪也代表提出四大訴求，第一訴求是六輕應重視工安、延長歲修時間徹底進行老舊設備更換；第二，要求雲林縣府與中央主管單位，在台化未與此次受害者達成和解前，應保留現場證據，不得同意私自復工破壞現場。

第三，呼籲六輕不要一騙再騙，誠意提出合理賠償，不要造成居民二次傷害；最後要求以公開透明方式進行損害協商，讓地方所有受害者有知的權利。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰指出，雙方針對賠償早已有初步共識，詳細賠償資料是麥寮鄉公所提供，而公所是用農業天然災害救助辦法表單彙整，因此送到台塑總部時，才會把損失率計算進去，並非地方所說有欺騙情況。

他表示，總公司對於這次賠總額為8千萬元，只要合理合情來申請登記都會給予損害賠償，台塑一定負責到底，但有部分登記的農田已經廢休耕，若有實際栽種作物，也的確受影響來登記賠償，台塑一定會賠償，但若是休廢耕農田要求賠償實在有點違背常理。