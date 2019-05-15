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世衛行動團Avenger 衛福部拍漫威風影片

2019-05-15 20:42中央社 台北15日電

行政院副院長陳其邁特別錄製影片行前鼓勵，放手爭取台灣健康人權。圖擷自衛生福利部臉...
行政院副院長陳其邁特別錄製影片行前鼓勵，放手爭取台灣健康人權。圖擷自衛生福利部臉書粉專
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衛生福利部臉書粉專貼出重磅預告，由部長陳時中率隊的世衛行動團Avenger（復仇者）17日即將出征。行政院副院長陳其邁特別錄製影片行前鼓勵，放手爭取台灣健康人權。

衛福部臉書今天晚間貼出貼文，預告「世衛行動團Avenger，5/17，即將出征。」並分享一部世衛行動團宣傳影片，由陳其邁和衛福部長陳時中領銜主演。

第72屆世界衛生大會（WHA）將於20日至28日在瑞士日內瓦聯合國萬國宮召開，台灣已連續3年沒有受邀參加。

陳其邁在影片中表示，雖然局勢艱困，「但是我們想再做一次努力」，世界已經變了，台灣沒拿到WHA邀請函，依舊不會放棄。

陳時中則說，有時最好的做法，就是勇敢的站到第一線去爭取。見到世界角落，仍存在健康不平等狀況，有人會說「就別管了吧，把分內事做好就好」，有些人做的到，但台灣辦不到。

陳其邁表示，就算困難重重，也要為國際健康盡一份力，為台灣人的健康人權放手爭取。

據了解，陳其邁和陳時中的對白也是向電影復仇者聯盟：終極之戰的預告片致敬。

有關臉書貼文寫到世衛行動團Avenger（復仇者）；衛福部發言人王哲超表示，藉由近日當紅的電影，來傳達世衛行動團將以正義團隊對抗黑暗的精神，為台灣的健康人權努力。

陳其邁陳時中衛福部

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