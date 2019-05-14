降資金回流稅負 立委盼助台商回鄉

2019-05-14 14:24 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「要把握20年來千載難逢的資金回流潮！」民進黨立委余宛如偕同多位台商代表14日召開記者會，呼籲立法院儘快通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》讓台商資金回流造福台灣產業。針對國民黨立委曾銘宗等人提出台灣投資熱錢過多的疑慮，余宛如表示，這些回流資金在法律通過後就都會投入產業，提升台灣經濟。

促過法案 台商鮭魚返鄉

余宛如表示，現在美中貿易戰打得不可開交，台商在境外持有資本的成本越來越高，因此願意將資金匯回台灣的意願隨之增強，她呼籲希望在法律修訂時能將資金回流前2年的稅率從政院版的8%、10%調降至4%、5%，增加台商回流誘因。

她也提到，資金回台可創造兩大效應：首先，透過專法引導資金回台投入實體產業投資，讓台灣產業全面升級，將以往台商的「中國製造」變成「台灣製造」，可以避開未來關稅戰可能帶來的影響。另外，原本政府無法對海外資金課稅，資金回流時可至少有3筆稅收（匯回時課稅、產業營所稅、遺產稅等）改善國家收支。

世界台灣商會聯合總會監事長許世憑也說，台灣的薪資水準已多年沒有提升，台商這波資金回流，可以創造更多投資。許多台商二代也希望透過高科技產業，將父輩原本比較低階的輕工業、製造業進行產業轉型，台灣就是最佳的投資地點。台商回流也可以創造更多就業機會與更高起薪，諸多好處，讓他們非常期待。

稅率與投機問題仍在

財政部政務次長吳自心表示，政院與立委提案的基本立場一致，就是希望趁美中貿易戰時，讓台商可以回流，達成蔡總統所要求的產業升級目標。不過他強調，財政部也要考量對於各廠商的公平性，因此稅率部分還需要在15日繼續跟委員協商。

但日前國民黨立委曾銘宗曾表示，台灣不缺資金，還有必要以租稅優惠，讓海外資金回流嗎？是否會造成租稅不公平問題？回流資金鎖五年之後釋出，對不動產及金融市場的影響程度，也有必要進一步探討。余宛如則回應，這些回流資金在法律通過後都會投入產業，有效提升台灣經濟。

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