2019新北自造者嘉年華週六登場 多元職類展現自造精神

2019-05-14 14:00 文／ 新北市政府職業訓練中心 提供



坦克迷宮大對戰、腦控無人機搶先曝光由新北市政府勞工局主辦的第四屆「2019新北自造者嘉年華」即將於本週末登場，今年度更結合教育局創客季活動盛大辦理，並於今日（5/14）舉辦宣傳記者會。記者會現場由以演奏自製水管樂器聞名的「阿民水管秀」熱情開場，與會來賓也搶先體驗新奇有趣的腦波控制無人機等Maker作品，認識到自造者的無限創意。

腦控無人機。 圖／新北市政府職業訓練中心 提供 分享 facebook

勞工局長陳瑞嘉表示，新北自造者嘉年華首度提早至5月舉辦，期待與教育局的創客YOUNG魔法主題展及創客魔法市集等大型活動串聯，使新北創客季內容更加豐富，同時展現新北市打造從國小至成人，全齡自造者教育的企圖心。本次新北自造者嘉年華主題定調為「職人自造中」，希望展現在不同職業領域中自造精神的實際應用，並透過推廣自造者活動，讓Maker的無限創意與實踐力，為新北勞工專業技能加值，增進就業競爭力，在未來願景中，不只是「快樂勞動、活力勞工」，更朝向「創意勞工」目標努力！

新北市勞工局說明，本次新北自造者嘉年華以職類進行展區分類，特別規劃「工業自造中」、「科技自造中」、「家政自造中」、「藝術自造中」4大主題展區，呈現從物聯網、人工智慧到木工、音樂等多元領域的Maker作品。去年廣受好評的主題競賽本次活動同樣沒缺席，懷念童趣的「世紀坦克迷宮大對戰」與升級版「環保紙箱變形金剛」歡迎大家來挑戰。另外為響應自造者領域「書桌創業」風潮，活動中的「自造職人王」PRO自造者操作展示區嚴選桌上型智能雷射切割機、3D列印機等實用機台，現場開放操作體驗，提供自造者與各界職人實作應用時更方便的選擇。

記者會現場還邀請到本次自造者嘉年華特色參展單位，包含以真空成型機群眾募資突破百萬元的「邁雅設計」、宛如科幻片以腦波控制無人機飛行的「帝壹生醫」、實踐環保善用棧板、貨運木箱等再生材料製作木工作品的「愛地球木工坊」，以及關注海洋生態，開發海洋塑粒清潔器的「點點塑環保科技」，共同展示自己親手打造的心血結晶。

真空成型機。 圖／新北市政府職業訓練中心 提供 分享 facebook