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文博會走出台北？文創業者盼先帶進國際財

2019-05-13 00:22聯合報 記者陳宛茜／台北報導

台灣文博會今年人次達35萬創新高，圖為松山文創園區展館。圖／台灣文創設計中心提供
台灣文博會今年人次達35萬創新高，圖為松山文創園區展館。圖／台灣文創設計中心提供
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第九屆台灣文博會五日閉幕，寫下參觀人數破卅五萬人次的紀錄，展場的創意與質感也獲好評。多位立委因而提議效法「台灣燈會」走出台北，每年到不同縣市巡迴，文化部鄭麗君承諾評估可行性。但文創業者提出警訊，文博會的國際買家未隨人潮增加，定位有待釐清。

台灣已有「台灣設計展」走「台灣燈會」模式，每年以徵選方式與地方政府合辦，也是由文博會主辦單位台灣創意設計中心（台創中心）舉辦，今年將在屏東舉辦。

台創中心董事長張基義說，當初設定便是「台灣設計展」深耕本土，「台灣文博會」走國際路線。台創中心每年都會邀國外買家參訪文博會，在首都舉辦有優勢；若每年換城市，行銷、場地規畫每年得重新來過。這也是為什麼國際重要的設計商展如米蘭設計周，皆為固定時段和城市舉辦。

設計師王耀邦指出，文博會今年首次設置四個地方文化館，舉辦市集引進地方品牌，反應頗佳，因此掀起「在地化」的討論。他認為「深入本土」是可討論的方向，但不必非得讓文博會「全台走透透」。可讓文博會當基地，歡迎縣市政府來文博會設地方館，台創中心也可以設計「地方小旅行」，帶著國際買家下鄉走逛。

台灣文博會最初的定位是供文創品牌設攤的國際商展，三年前加入設計展概念成功吸引人潮。張基義認為，混合兩種功能可發揮加乘作用。但文博會展場分布整個台北，純商展的花博展區和純設計展的華山展區相隔頗遠。如果只逛華山或只逛花博，容易讓人「誤會」文博會的定位。

立委對文博會的「誤會」，也顯示文博會的「商展」角色模糊。一位不具名的文創業者觀察，今年國際買家的人數、下單並未隨人潮提高。台灣文博會缺國際知名度，主辦單位須更花心思、想奇招邀國際買家，但這些年卻把心力都擺在「容易被看見」的設計展。

頑石文創創辦人程湘如說，文博會提供台灣小型文創品牌舞台，但這些小型品牌人力少，缺乏行銷人才，擺了攤卻不知如何跟國際買家談生意。政府應透過文博會當平台，協助新創團隊補足走入國際的能力。

文創台灣燈會鄭麗君文化部創業
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