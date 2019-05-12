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海平面漸升高 學者：6都恐剩2都

2019-05-12 18:22台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

中國10日發布《中國海平面公報》指出，去年沿海海平面上升高於同時段全球平均，台灣也身陷海平面上升的嚴重衝擊。中研院地球科學研究所兼任研究員汪中和接受本報專訪時警告，目前的6都除了台中及桃園，其餘4都沿海地區20年後恐面臨暴潮、巨浪威脅，百年後都將消失。

中國沿海內撤

中國公報指出，海平面持續偏高，將造成低地遭淹沒、海水入侵等災害。針對設廠於中國沿岸的台商勢必造成衝擊。汪中和也表示，中國可能撤離華北、華東等沿海地區的工業生產、商業金融，轉移到內陸西北、華中、四川等地；他也提到，生意人對投資風險很敏感，自會轉往低成本、低環境風險的地方。

汪中和表示，台灣是海島型國家且位於西太平洋內側，西太平洋是全球受海平面上升影響最大的地區，平均上升值是世界的兩倍，估計2030年全世界的海平面會比2000年上升30公分，到了2100年上升至少1公尺，台灣沿海低窪地區都將逐一被淹沒，我們已經在與時間賽跑。

荷蘭更嚴重

受海水上升影響，比台灣嚴重的國家是荷蘭，有超過四分之一的國土低於海平面，然而荷蘭土地有限，沒有腹地可後撤，因此，荷蘭10年前就已放棄築堤與海爭地，他們創造了兩棲屋與海共存。兩棲屋的原理是讓所有房屋建在水上，像樂高玩具組合、隨水面上升移動。不過汪中和卻說，兩棲屋的作法不適合台灣。

汪中和分析，台灣夏天經常有颱風侵襲與巨浪，與荷蘭穩定的北海環境不同，比較氣候、地形條件，印尼雅加達是台灣最好的借鏡。汪中和表示，印尼計畫花10年時間遷都至島中間。若台灣也仿效遷都，汪中和建議，台北以南至台中之間的高處較為合適，不過城市重建需30年以上，他認為台灣應及早開始準備。

汪中和表示，從長期角度看，台灣最重要的是在海拔高於80公尺的地帶盡快建造新型節能低碳又抗災的新都市，目前來看，沿著平原分布的麓山帶是我們僅有的選擇。高於5百公尺的山區，因地質變化較活躍，又是生態環境的基本要地，不宜大規模開發。

地熱最適合台灣

至於政府如何因應氣候變遷制定新能源的政策？汪中和建議，台灣唯一可以不受天氣、地形限制的是地熱發電。汪中和說，台灣地理條件好，地下熱能儲藏豐沛，政府在規劃長遠的能源規劃時，可參考紐西蘭、菲律賓、冰島等，這些地熱能源都做得很好的國家。他說，與其撤離電廠，不如開發管理地熱能源。

汪中和表示，雖然核電的碳排放量相較於燃煤少很多，有助於台灣在全球氣候變遷上的減緩；但安全上來說，海平面上升後，依靠海水來冷卻核反應爐、傍海設置的核能電廠絕對首當其衝，輕則影響運作，重則重演福島悲劇；除了核電廠，沿海的火力發電廠也會受影響，皆需謹慎因應。

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