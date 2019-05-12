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廢輪胎工廠一把火 燒出農地工廠公安隱憂

2019-05-12 13:07聯合報 記者林麗玉╱即時報導

台中后里7日發生一處廢輪胎工廠大火，火勢延燒40小時後控制，無人傷亡卻造成嚴重空汙，台中市政府重罰五百萬元。公民團體擔憂，這處輪胎工廠經比對土地使用分區地目，研判就是從農地申請變更為「特地目的事業用地」的合法案例。一旦《工廠管理輔導法》修法三讀，后里廢輪胎工廠的公安例子，將是全台農地的汙染隱憂。

立法院經濟委員會上周初審通過《工輔法》部分條文修正草案，將為全台約三點八萬間農地違章工廠解套，作家蔣勳也在臉書，為正在發生的國土災難發聲，地球公民基金會山林國土組專員吳其融擔憂，未來農地工廠就地合法，一旦公安意外發生，只會加劇農地汙染、食安持續惡化。尤其后里廢輪胎工廠大火過後，消防廢水流入灌溉渠污染周邊農田，廢輪胎焚燒後的粉塵掉落河川，農業用水取水口附近都是黑色粉塵覆蓋，空汙粉塵造成的汙染更難以控制。

財團法人環境權保障基金會執行長涂又文表示，農地工廠一旦就地合法，對農地傷害將相當大，尤其修法並無落日條款，只有就地輔導、就地合法，等同允許農地工廠永久存在，加上修法又無細分哪些是可輔導合法的中低汙染工業，她舉輪胎、瀝青業為例，這些被一般用地視為中低汙染的業別，其實並不適宜在農地就地合法，汙染業別認定應由環保署、管農田的農委會一同認定。

吳其融說，一旦《工輔法》修法通過後，現在的農地工廠將永久存在，類似后里輪胎大火的意外也可能再發生、並嚴重威脅農地，尤其農地工廠散佈各地，政府的公安、勞安、環保等人力不足，根本無法掌控。

台中市后里大火，濃煙竄升。照片／蔡姓讀者提供
台中市后里大火，濃煙竄升。照片／蔡姓讀者提供
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農地公安大火
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