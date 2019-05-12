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影／太陽能板毀濕地 專家嘆：犧牲生態來保護環境？

2019-05-12 11:35聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義布袋鹽田等地區，因為建設太陽能光電板影響，造成濕地衝擊、黑面琵鷺等生態減少，生態專家憂心，政府除已規劃102公頃，還可能持續擴大建太陽光電板範圍，質疑政府一方面呼籲用太陽能保護環境，卻建築光電板犧牲自然生態環境，做法不僅衝突更諷刺。

本報今天報導，台南七股曾文溪口黑面琵鷺主要棲息地數量停滯，鄰近的嘉義縣布袋鹽田八區棲息地，因建設光電板黑琵也漸消失，不少棲地面臨綠能種電、食物源減少及汙染等衝擊。布袋新岑國小旁，約3公里外的太陽能光電設備建置區，工人們仍忙著趕工架設光電板，現場已看不見黑面琵鷺，但仍有許多白鷺鷥等鳥類，在光電板旁濕地上覓食。

「實在太諷刺了！」嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添說，政府口口聲聲說要保護環境，卻犧牲自然生態環境、在鳥類保育生活棲地上蓋光電廠、太陽能板，這做法是保護環境嗎？

他說，除了現在正在興建的102公頃太陽能光電設備，政府和光電業者仍虎視眈眈看著這些濕地、生態環境，希望透過媒體報導，讓更多人知道政府現在做法是錯的，不能也不應該在自然生態濕地再興建太陽能光電設備，請留給黑面琵鷺丶鳥類好的生活環境，也是為自己、為下一代留下好的生活環境。

布袋濕地上的太陽光電設備，今天仍持續施工。記者卜敏正／攝影
布袋濕地上的太陽光電設備，今天仍持續施工。記者卜敏正／攝影
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布袋濕地上的太陽光電設備仍持續施工，鳥兒則在旁邊覓食。記者卜敏正／攝影
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布袋濕地上的太陽光電設備，今天仍持續施工。記者卜敏正／攝影
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布袋濕地上的太陽光電設備，今天仍持續施工。記者卜敏正／攝影
布袋濕地上的太陽光電設備，今天仍持續施工。記者卜敏正／攝影
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布袋濕地上的太陽光電設備，今天仍持續施工。記者卜敏正／攝影
布袋濕地上的太陽光電設備，今天仍持續施工。記者卜敏正／攝影
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濕地黑面琵鷺自然生態
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