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生態vs.能源「解決1個問題，卻製造新問題」

2019-05-12 00:21聯合報 記者吳淑玲鄭維真魯永明唐秀麗／連線報導

台南七股鹽灘地即將作為光電專區，外界憂心將危及黑面琵鷺的棲息地。圖／聯合報系資料...
台南七股鹽灘地即將作為光電專區，外界憂心將危及黑面琵鷺的棲息地。圖／聯合報系資料照片
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台南市野鳥學會理事長潘致遠表示，魚塭種電全世界沒人做過，呼籲政府不要躁進，盼重新檢討種電政策。成大水利及海洋工程學系教授王筱雯說，「為了解決環境問題，我們卻在製造另一個環境問題」，政府發展綠能，卻在濕地、鹽灘地種電，破壞生態敏感區、危及鳥類棲息。

「太陽光電板反光會把黑面琵鷺嚇跑！」黑琵生態攝影家王徵吉說，西南沿海是黑面琵鷺來台主要度冬區，政府要在台南沿海廣設太陽能光電板，一定要三思。

長期投入濕地生態研究的王筱雯說，台灣擁有全球最大面積的黑琵棲息地，全球約百分之六十的黑琵會飛來度冬，根據拉姆薩爾公約，濱南沿海可算是國際型重要濕地，若自然資源被破壞恐不可逆。設太陽能光電板要施工，已驚擾黑琵，施工後棲地變小。

「能源局蠻幹，我們無奈悲憤。」嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，太陽光電是候鳥棲地最大殺手，鳥類將無處可去。台南七股、北門一帶，綠能業者已承租大規模魚塭，將採魚電共生方式將太陽能板架高放置魚塭上。

台南市府農業局表示，包括台電等各單位將在七股、將軍區國有鹽灘地設太陽光電廠，土地逾四百公頃。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽說，農委會漁業署的魚電共生專案計畫，地方及環保團體均提出強烈質疑，認為草案太過粗糙，環保團體提出西濱快速道路（台六十一線）以西的生態敏感區要排除，以東的生態熱點區也應排除設太陽能光電板。

「環境就是國際生態的指摽」，長期拍攝及關心黑琵的海洋大學電機系教授張順雄、台南市野鳥學會前總幹事郭東輝說，大陸沿海黑面琵鷺數量近三年大幅增加，鳥類若發現環境不利牠生存就會轉移棲地，主管單位台江國家公園應該有所作為。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，桃園埤塘被填掉架設光電板後，四個月前鳥調豐富，四個月之後觀測卻是零隻，有沒有影響，數字會說話。

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