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「未來媒體領袖營」傳授營運行銷新思維

2019-05-11 09:02聯合新聞網 台北訊

圖／雜誌公會提供
圖／雜誌公會提供
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在網路、社群主導的時代，媒體為了接觸年輕族群，已跳脫舊有思維，擁抱網路、社群、影音，成為全方位媒體。台北市雜誌公會「第八屆未來媒體領袖營」，邀請職場上真槍實彈拚搏的第一線媒體工作者，並安排全媒體平台《空中英語教室》實地參訪，親授最真實的媒體現況與工作經驗。

光鮮亮麗的「媒體產業」讓許多社會新鮮人嚮往，台北市雜誌公會自開辦暑期營隊後，廣受學生好評，年年爆滿，今年邁入籌辦第八屆，將於7月23日(二)至26日(五)開辦「第八屆未來媒體領袖營」，紮實培育對媒體產業有熱情、有能力的專業人才。

4天的「未來媒體領袖營」營隊結合業師授課、企業參訪、分組討論與創意成果發表競賽。重量級媒體講師群包括：《C Channel》、《PIXNET痞客邦》、《ETtoday》、《Vogue GQ》、《小日子》、《PChome》、《李全興》，學習內容涵蓋全媒體營運、品牌影響力、自媒體經營、全方位編輯、社群影音行銷實務課程...等。

更獨家安排全媒體平台《空中英語教室》實地參訪，親身體驗全媒體營運工作現況，一窺其成功的秘訣! 最後一天的創意成果發表，優勝隊伍可獲得五千元優勝獎金，結業時還有雜誌公會頒發的結業證書，有助升學或從事本行業的最佳參考認證，課程扎實有趣，每年僅此一梯，歡迎報名！

「第八屆未來媒體領袖營」即日起報名，早鳥優惠到5月31日，團體報名另有優惠。詳情請洽活動網址：http://www.magazine.org.tw/events/841/index.htm

【活動訊息】

時間：2019年7月23日（二）～7月26日（五）9：30～17：00。

地點：國立臺灣師範大學公館校區研究大樓S102視聽教室（台北市文山區汀州

路四段88號）

招生對象：高二以上至大專院校在校生，對本課程有興趣者。

洽詢窗口：02-2716-5696 陳小姐

北市空中英語教室
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