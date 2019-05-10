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立院三讀 虐童致死可判無期刑

2019-05-10 23:48聯合報 記者程嘉文／台北報導

立法院昨天三讀通過刑法部分條文修正草案，提高對虐童刑罰。 記者葉信菉／攝影
立法院昨天三讀通過刑法部分條文修正草案，提高對虐童刑罰。 記者葉信菉／攝影
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修法明確定義「凌虐」

近來多起虐童事件，激起社會大眾要求重罰的輿論。立法院會昨天三讀通過刑法部分條文修正，明定虐童致死者處無期徒刑或十年以上有期徒刑，致重傷者處五年至十二年有期徒刑。此次修法也對以往並未明確定義的「凌虐」作出解釋，「以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為」。

立法院長蘇嘉全說，政府有責任確保孩子在沒有苦難與傷害的環境成長，母親節前夕通過修法，是提前送給天下母親一份安心禮物。各黨團也都肯定此次修法，不過多位立委表示，虐童致死者仍無死刑選項，令人感到遺憾。

刑法現行條文僅規定凌虐未滿十六歲者，處五年以下有期徒刑，並未對致重傷或致死者另作規範。這次各黨團與多名立委都提出修正版本，最後通過以民進黨團提案為基礎的版本，除將保護範圍由十六歲以下擴大至十八歲以下，也明定虐童致死者處無期徒刑或十年以上有期徒刑、致重傷者五年至十二年有期徒刑。

虐童行為若為營利，刑責將會加重：致人於死者處無期或十二年以上有期徒刑，致重傷者處十年以上有期徒刑，以更充分保障幼童權益。

多位立委遺憾 仍無法判死

昨修正案三讀後，國民黨團書記長吳志揚說，民國一〇五年兒少受虐致死十二人，一〇六年更高達廿三人，顯見現行法令缺乏嚇阻力。這次通過的條文，雖然每項刑責仍比國民黨版輕，但仍希望能有一定程度，減少虐殺兒童的悲劇發生。

時代力量立委洪慈庸表示，原本法條缺乏加重結果犯的規定，又對「凌虐」判斷困難，導致過去七年只有十四件個案適用起訴，僅一件判刑確定，刑度不到六個月。這次除彌補漏洞，也將保護範圍放寬至十八歲，與兒童權利公約施行法和兒童及少年福利與權益保障法的規範一致。

親民黨團總召李鴻鈞說，目前殺人致死可判死刑，但虐童致死卻沒死刑，是這次修法可惜之處。除立法嚇阻，也希望政府在社會福利、兒童關懷等方面更加努力。

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