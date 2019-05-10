新北市108年表揚59位模範母親

2019-05-10 16:39 文／ 新北市政府社會局



侯友宜表彰模範母親許心柔。 圖／新北市政府社會局 提供 分享 facebook

新北市政府今年表揚59位模範母親，侯友宜表示，全天下的媽媽對於子女都是無怨無悔的愛和付出，看到別人的媽媽也會想起自己在鄉下90歲的老母親，每個身為子女的都要聽媽媽的話，來自全市29區59位模範母親，每位背後都有感人的故事，是大家學習的典範，侯友宜也呼籲在母親節這天，幫媽媽打扮漂亮點，幫她按摩讓她輕鬆點，讓媽媽度過一個快樂的母親節。

中和區的許心柔，2名女兒出生時，因染色體異常，造成罹患罕見疾病「大拇指症候群」，許心柔表示，由於先生從事保全工作，收入有限，為了貼補家用，她每天早上揹著8個月大的女兒，騎機車到台北送養樂多，下午則必須送孩子去早療，如此經歷了15年，常被鄰居叫成「養樂多媽媽」，目前大女兒在新店小胖威利日托，小女兒則準備升高中。

侯友宜致贈戒指給模範母親許心柔，表彰她辛苦撫養2個罕病女兒。 圖／新北市政府社會局 提供 分享 facebook

許心柔說，她的先生去年又因髖關節缺血性壞死，接連手術治療，儘管面臨許多逆境，但她並不怨天尤人，因為她說沒時間難過，必須協助先生撐起家，照顧好2個女兒，幸好當地秀水里長陳炳男非常熱心，幫忙申請市府身障補助，這次又提報模範母親，讓她非常感動，2位女兒依偎媽媽祝她母親節快樂。

汐止區劉邱峯雪，育有2子2女，夫妻情感深厚，伉儷情深。劉邱女士長期熱心公益，擔任婦女會顧問，兼顧家庭與工作，克盡孝道，照顧父母公婆無微不至。對於子女教育更是放在第一順位，4名子女均為台大醫學院畢業，且事業有成。

新莊區游碧鈴與前夫離婚後，獨自一肩扛起家中經濟重擔，含辛茹苦地拉拔3名子女長大。次子10年前因工作意外墜樓致身心重度障礙，行動極為不便，一切生活起居均仰賴她悉心照顧。儘管如此，她仍抽空參加公益團體關懷弱勢的活動。

蘆洲區楊陳玉霞，除為賢妻良母外，非常熱心公益，曾擔任國小、國中家長會義工媽媽隊長，並加入獅子會關懷弱勢，在300B1總監任內捐贈2部大型捐血車給新北市。

原民局推薦的周玉英，遭遇婚姻不順遂，獨自扶養4個小孩，在孩子成家立業後，她全力投入原住民族服務工作，關懷弱勢族人。每在辦理活動時，她讓小兒子擔任交通指揮，與大家互動學習。

今年度獲頒新北市模範母親代表共有59位，分別為：徐高慧敏、謝黃梅子、駱蔡妲、林江美完、劉邱峯雪、張美銀、黃鄭女、鄭吳每、徐陳秀英、游碧鈴、陳月梅、陳廖鴛鴦、周盧金葉、薛范秀鳳、陳屘、李吳萬金、陳呂素香、連金環、謝秀冬、陳映汝、李劉碧玉、羅徐月娥、陳思行、葉英嬌、周錡免、邱綉珠、許心柔、陳張絲、王許月英、李周淑瑛、林麗端、羅張杏花、王蓮玉、張陳雲娥、顏勤、曾日香、廖張秀、黎黃玉、周胡桂蘭、呂鳳照、吳碧雲、廖吳秀琴、林枝品、任林雪、林寶蓮、許李暖、李明秋、李賴阿珠、楊陳玉霞、謝宇沛、吳莊參梅、馬安琪、廖林春秀、翁淑貞、郭寶玉、詹淑景、范秋水、毛姵文和周玉英。每位獲獎者背後均有溫馨感人的故事，獨一無二的「美力」特質，值得景仰與讚佩。

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