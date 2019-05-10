親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

雞排文來了！當年挨郭董罵浪費資源 「雞排博士」宋耿郎爆紅

25%關稅生效！劉鶴抵華府，中美談判明關鍵

新北市108年表揚59位模範母親

2019-05-10 16:39文／ 新北市政府社會局

侯友宜表彰模範母親許心柔。 圖／新北市政府社會局 提供
侯友宜表彰模範母親許心柔。 圖／新北市政府社會局 提供
分享

新北市政府今年表揚59位模範母親，侯友宜表示，全天下的媽媽對於子女都是無怨無悔的愛和付出，看到別人的媽媽也會想起自己在鄉下90歲的老母親，每個身為子女的都要聽媽媽的話，來自全市29區59位模範母親，每位背後都有感人的故事，是大家學習的典範，侯友宜也呼籲在母親節這天，幫媽媽打扮漂亮點，幫她按摩讓她輕鬆點，讓媽媽度過一個快樂的母親節。

中和區的許心柔，2名女兒出生時，因染色體異常，造成罹患罕見疾病「大拇指症候群」，許心柔表示，由於先生從事保全工作，收入有限，為了貼補家用，她每天早上揹著8個月大的女兒，騎機車到台北送養樂多，下午則必須送孩子去早療，如此經歷了15年，常被鄰居叫成「養樂多媽媽」，目前大女兒在新店小胖威利日托，小女兒則準備升高中。

侯友宜致贈戒指給模範母親許心柔，表彰她辛苦撫養2個罕病女兒。 圖／新北市政府社會...
侯友宜致贈戒指給模範母親許心柔，表彰她辛苦撫養2個罕病女兒。 圖／新北市政府社會局 提供
分享

許心柔說，她的先生去年又因髖關節缺血性壞死，接連手術治療，儘管面臨許多逆境，但她並不怨天尤人，因為她說沒時間難過，必須協助先生撐起家，照顧好2個女兒，幸好當地秀水里長陳炳男非常熱心，幫忙申請市府身障補助，這次又提報模範母親，讓她非常感動，2位女兒依偎媽媽祝她母親節快樂。

汐止區劉邱峯雪，育有2子2女，夫妻情感深厚，伉儷情深。劉邱女士長期熱心公益，擔任婦女會顧問，兼顧家庭與工作，克盡孝道，照顧父母公婆無微不至。對於子女教育更是放在第一順位，4名子女均為台大醫學院畢業，且事業有成。

新莊區游碧鈴與前夫離婚後，獨自一肩扛起家中經濟重擔，含辛茹苦地拉拔3名子女長大。次子10年前因工作意外墜樓致身心重度障礙，行動極為不便，一切生活起居均仰賴她悉心照顧。儘管如此，她仍抽空參加公益團體關懷弱勢的活動。

蘆洲區楊陳玉霞，除為賢妻良母外，非常熱心公益，曾擔任國小、國中家長會義工媽媽隊長，並加入獅子會關懷弱勢，在300B1總監任內捐贈2部大型捐血車給新北市。

原民局推薦的周玉英，遭遇婚姻不順遂，獨自扶養4個小孩，在孩子成家立業後，她全力投入原住民族服務工作，關懷弱勢族人。每在辦理活動時，她讓小兒子擔任交通指揮，與大家互動學習。

今年度獲頒新北市模範母親代表共有59位，分別為：徐高慧敏、謝黃梅子、駱蔡妲、林江美完、劉邱峯雪、張美銀、黃鄭女、鄭吳每、徐陳秀英、游碧鈴、陳月梅、陳廖鴛鴦、周盧金葉、薛范秀鳳、陳屘、李吳萬金、陳呂素香、連金環、謝秀冬、陳映汝、李劉碧玉、羅徐月娥、陳思行、葉英嬌、周錡免、邱綉珠、許心柔、陳張絲、王許月英、李周淑瑛、林麗端、羅張杏花、王蓮玉、張陳雲娥、顏勤、曾日香、廖張秀、黎黃玉、周胡桂蘭、呂鳳照、吳碧雲、廖吳秀琴、林枝品、任林雪、林寶蓮、許李暖、李明秋、李賴阿珠、楊陳玉霞、謝宇沛、吳莊參梅、馬安琪、廖林春秀、翁淑貞、郭寶玉、詹淑景、范秋水、毛姵文和周玉英。每位獲獎者背後均有溫馨感人的故事，獨一無二的「美力」特質，值得景仰與讚佩。

(新北市政府社會局廣告)

獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

虐兒致死可判無期徒刑 林奕華：社會最高期待得處死刑

2019-05-10 15:09

每天28件拒臨檢逃逸 創近3年新高

2019-05-10 14:30

奪命斑馬線在哪？交部將請地方政府公布

2019-05-10 14:28

奪命斑馬線 6都提報至少有120處

2019-05-10 14:26

評／教師法修法只為回應「社會期待」？

2019-05-10 13:11

立院三讀 兒虐加重結果犯最高處無期徒刑

2019-05-10 13:08

中美貿易戰 郭台銘：中美產業鏈正在重構，對台衝擊大

2019-05-10 12:11

路上每天28個不定時炸彈 何志偉：拒檢逃逸修法重罰

2019-05-10 11:08

美中攤牌 盧秀燕籲蔡總統「與美磋商降台灣關稅」

2019-05-10 10:03

吵不停！台灣空汙是誰的錯

2019-05-10 10:00

獲行政院文化獎 唐美雲嫁給歌仔戲、李喬自封最窮作家

2019-05-09 22:10

演員與原作者 唐美雲、李喬獲文化獎

2019-05-09 19:21

公共領域貧瘠的台灣 我們需要一場公共想像運動

2019-05-09 15:29

安妮與慰安婦相遇 日學者：消費阿嬤 也消費安妮

2019-05-09 13:07

謎底揭曉！MICHELIN才是幕後大魔王

2019-05-10 00:00

竹科遊程說明會 邀您一起打開時光竹寶盒

2019-05-09 12:07

壓力、睡不好 ? 試試「這招」一覺到天亮！

2019-04-25 00:00
看更多

熱門文章

抓到了！藍議員：揚言殺孩子的假韓粉就是「她」

2019-05-10 08:08

國造潛艦為何採用低階技術？戰略考量 絕非常人想像

2019-05-10 08:00

阿扁趴趴跑 郭台銘：沒幾個月了大家忍一忍

2019-05-10 12:38

黃捷說韓國瑜耍猴戲 韓國瑜回應了

2019-05-10 12:49

吵不停！台灣空汙是誰的錯

2019-05-10 10:00

孫大千：全台灣最鬼混的就是蔡英文

2019-05-10 09:22

【即時短評】蔡英文與一般人理解的方向 剛好相反

2019-05-10 07:04

不要再翻白眼 韓國瑜公布「自由貿易經濟特區說帖」

2019-05-10 10:33

鴻海下午開董事會 郭台銘：我已經淡出鴻海了

2019-05-10 11:58

郭台銘講一中各表 蘇貞昌讚「最有種」「不要消風」

2019-05-09 19:48

王浩宇高雄開3家店 桃市議員酸「你才是最大韓粉」

2019-05-10 10:39

韓國瑜氣爆議場 議員酸成這樣…會抓狂市長不只他

2019-05-10 09:00

藍營淡水立委初選 「林口阿姨」投震撼彈

2019-05-09 21:07

時力正妹合體開直播 黃捷再批韓國瑜「很會耍猴戲」

2019-05-10 11:02

再槓陳菊 林濁水：美中貿易戰結束就贊成自經區？

2019-05-10 09:05

「雷霆2000」屏東實射封路引民怨 驚動國防部取消管制

2019-05-09 20:34

扁簽350本書 醫療小組：若真心投入就不會看到手抖

2019-05-09 18:18

公器私用掀戰火…林濁水譏陳菊 蔡親上火線反嗆

2019-05-09 23:38

藍營揪假韓粉 江啟臣：威脅蔣萬安兒子的就是「她」

2019-05-10 09:28

綠營分裂？60醫讚蔡「最謙卑總統」坦言基層被迫選邊站

2019-05-09 17:37

陳水扁向韓國瑜嗆聲下戰帖 徐正文：先過我這關再說

2019-05-09 20:27

阿扁「上階梯」高歌一曲 途中遇抗議「關扁救台灣」

2019-05-09 20:01

海巡艦擬配備火箭彈 專家：殺傷力超過執法所需

2019-05-09 22:11

彭文正酸蔡：不顧黨內民主，妳還有臉談台灣民主

2019-05-10 09:57

公教年改 北高行裁定停審、聲請釋憲

2019-05-10 00:16

影╱國防部宣示：中華民國用自己力量 打造屬於我們的潛艦

2019-05-09 19:01

影／陳水扁大直參加餐會 抗議者與警爆發激烈衝突

2019-05-09 18:13

公教年改 法官聲請釋憲 政院：尊重

2019-05-09 22:31

再槓陳菊！林濁水：不要再這樣講自經區

2019-05-10 09:04

財產僅次郭台銘？朱立倫：我今天戴星辰，昨天戴卡西歐

2019-05-10 15:05

質疑公投關回鳥籠 羅智強批：林義雄還不絕食

2019-05-10 09:24

蔡英文訪電商486 「手滑」買了10個包

2019-05-09 23:09

備詢比韓國瑜認真？柯P秒答：這是一定的啊！

2019-05-10 10:38

聲援韓國瑜質詢 王金平：不要刻意為難他

2019-05-09 18:02

研發戰機對地攻擊仿真戰場系統失利 空軍向中科院求償

2019-05-10 11:45

祝蔡英文或賴清德「成功」？黃偉哲靈機一動這麼做

2019-05-10 11:28

台股匯雙殺、熱錢落跑 蔡總統今開國安會議

2019-05-10 00:29

郭台銘直播 喊推新自貿區

2019-05-10 02:19

花壇戰備道正名為秀水 國防部澆大盆冷水取消地名

2019-05-09 18:05

新北第8選區藍委初選 政二代之爭 民調明揭曉

2019-05-10 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top