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演員與原作者 唐美雲、李喬獲文化獎

2019-05-09 19:21台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

經典電影《1895》的女主角唐美雲跟原創作者李喬（李能棋）獲頒行政院文化獎！在9日的頒獎典禮上，文化部邀請歌手陳永淘、台北愛樂室內樂坊及唐美雲歌仔戲團，現場演出兩位得獎者的作品。行政院長蘇貞昌在頒獎時也細數自己跟李喬的因緣，並感謝兩人對台灣文化的貢獻。

感謝「媽媽」的付出

舞台上，陳永淘先是朗誦了李喬《寒夜三部曲》的選段「鱒魚的返鄉夢」，接著與台北愛樂室內樂坊共同演出了改編自《寒夜》的電視劇主題曲〈天問〉；而唐美雲歌仔戲團的成員則是輪番上陣，演出17位過去唐美雲飾演的經典角色。而在表演後，一位成員直接走下台向陳美雲獻上康乃馨花束，以感謝她這位「媽媽」對所有戲團成員的付出。

蘇貞昌致詞時笑稱，當年李喬的《寒夜三部曲》甫出版時，他一讀就成主顧，於是一口氣買了20多套分送給親朋好友。後來他在競選屏東縣長時，李喬因贊同他的理念，就瞞著蘇貞昌在競選總部後面租了一個小房子，然後天天上街演講替他拉票，讓他非常感動。也因此他後來擔任台北縣長時，特別資助李喬主持文化電視節目，兩人的因緣就此結下。

文化獎要關注學者

「我是又老又窮的作家。」李喬發表得獎感言時笑稱，幸好行政院在他還沒得老人痴呆前頒發這個獎項給他。但他也特別指出，台灣的文化獎都只頒發給演員、作家、音樂家這些「表演性文化」人士，但他認為，沒有那些長期投入於文化研究的學者，台灣的文化發展不會有今日蓬勃的地步，因此他建議政府可以多注意這些學者，表揚他們的貢獻。

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行政院蘇貞昌歌仔戲
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