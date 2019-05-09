同婚法案今協商 挺同反同大集結

2019-05-09 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北報導



立法院今召開同婚法案黨團協商，下一代幸福聯盟則率逾千民眾穿白衣，要求落實去年反同婚公投結果。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

立法院今天召開同婚法案黨團協商，挺同婚和反同婚團體昨天在立法院外各自集結，表態捍衛立場，要求政府不能退讓。

台灣同志家庭權益促進會在立法院門口開記者會，聚集超過四十個同志家庭，不少還三代同堂，齊聲反對民進黨立委林岱樺提出的同性結合專法，支持行政院七四八號解釋法，並要求有意角逐二○二○總統大選的行政院前院長賴清德必須表態。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，這是台灣史上首次同志家庭這麼大規模集結，為的都是捍衛自己家庭。現場不少同志的小孩也喊「立委叔叔阿姨，請不要拆散我們的家。」

從台南北上的同志媽媽小凡說，她和伴侶共養四個小孩，附近民眾都知道他們是同志家庭，還讚美他們能養四個孩子，「政府應該頒獎給你」，因為異性戀都很少養育這麼多了。平時她雖低調，但這次決定要站出來捍衛家庭與孩子。

「行政院七四八號解釋法已是折衷版本，同志家庭權益沒有再退的空間。」小凡說，有些人稱同性結合專法是折衷版，但行政院同婚版根本就已經折衷過，不該再繼續退到同性結合專法。她也質疑賴清德，究竟是否支持行政院提出的七四八號解釋法。

台灣同志家庭權益促進會找來超過四十個同志家庭，齊聲反對專法。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 下一代幸福聯盟則率逾千民眾穿上白衣，在立法院濟南路外舉行「守護民主行動」，要求落實去年反同婚公投結果，將婚姻限定一男一女三讀通過。現場並高舉「違反民意小英下台」等標語，嗆蔡英文總統下台。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，去年七百六十五萬公投同意票已作出反同婚決定，總統、立委都不能更改人民的公投結果，認為蔡英文總統要負最大的責任，違反公投的立委也該下台。

幸福盟公民行動總召游信義說，政府及立委應落實公投結果，在民法中明訂婚姻限定一男一女的定義。眾人並將印有立委下台的紙飛機，一起射向立法院，表達對立法院的不滿。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟也向蔡英文總統提出陳情信，希望蔡英文推動並監督教育部，不應在國中小實施同志教育，包括教育部日前公告修正性別平等教育法施行細則第十三條「認識及尊重不同性別認同、性傾向教育」也不可以，且應增加教育部性別平等教育委員會，法定家長團體推薦家長委員席次達四席。