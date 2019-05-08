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立院初審法官懲戒增列剝奪退休金 民團肯定

2019-05-08 21:45中央社 台北8日電

立法院司法及法制委員會今天初審通過法官法部分條文修正草案。朝野立委與官員達成共識，法官懲戒增加剝奪退休金及退養金等款。民間司改會表示，讚許立委強化淘汰不適任法官的共識。

這次法官法修法，有司法院行政院考試院擬具，以及民進黨立委尤美女、李俊俋、江永昌、周春米、親民黨黨團、時代力量黨團、國民黨立委林為洲等草案版本。今天初審通過後，將交由黨團協商。

關於法官法第50條的法官懲戒處分規定，司法院、行政院、考試院提出的修法版本，修正或增訂「不得再任用為公務員」、「剝奪退休金及退養金，或剝奪退養金」等條文。經在場立委及官員討論後達成共識，通過司法院、行政院、考試院提出的草案版本內容。

民間司改會晚間受訪時表示，讚許立委強化淘汰不適任法官的共識。

另外，民間司改會今天舉行記者會，呼籲立法院應採納民間版本，建立更有效率、更獲人民信賴的法官檢察官淘汰制度。

司改會建議，法官法修正草案應該參考國際規範，開放人民直接請求評鑑，並延長時效；評鑑委員非法律人過半，擴編專職人力；增加評鑑委員會全面評鑑職權；評鑑範圍納入「事實及法律間之涵攝錯誤」，監督裁判品質；司法院應依評鑑決議直接移送職務法庭，簡化懲戒程序。

司法院行政院考試院
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