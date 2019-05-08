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打擊假消息 散播災訊致死可判無期

2019-05-08 00:25聯合報 記者陳熙文／台北報導

蔡英文總統多次公開抨擊假新聞的危害，刑事局偵查第九大隊與科技研發科及偵查科成立「...
蔡英文總統多次公開抨擊假新聞的危害，刑事局偵查第九大隊與科技研發科及偵查科成立「查緝假消息專責小組」。 圖／聯合報系資料照片
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為打擊假消息，立法院昨三讀修正通過「災害防救法」部分條文修正案，規定凡有明知災害不實訊息卻通報者，可處三十萬元以上五十萬元以下罰金；散播災害不實訊息致人於死者，最重甚至可處無期徒刑。

對於假消息，蔡政府嚴陣以對，蔡英文總統曾表示，對當前的台灣來說，與來自外部假訊息作戰，正如歐洲面對恐怖主義的挑戰；行政院長蘇貞昌也表示，中國大陸為併吞台灣用盡手段，包括利用台灣自由的網路環境，收購專頁、散布假新聞等。

為防制假消息流竄，行政院去年底通過七項修正草案，送立法院審查，包括災害防救法、農產品市場交易法、糧食管理法、食品安全衛生管理法、傳染病防治法、廣播電視法、核子事故緊急應變法等，都被列為立法院本會期最優先法案。

立法院昨舉行院會，三讀修正通過災害防救法第四十一條。三讀條文明定，若明知災害不實訊息，卻通報消防或警察單位者，可處新台幣三十萬以上五十萬元以下罰金。

三讀通過條文並規定，若散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一百萬元以下罰金；若致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑、致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

立法院行政院警察假新聞蔡英文
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