廢2025非核條文 朱：政府要給交代

2019-05-07 18:57 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



朱立倫7日主持廣播，談立院廢非核家園條文及自經區。(photo by吳婉瑜) 分享 facebook 立法院7日三讀通過廢除2025非核家園條文！對此，國民黨總統參選人朱立倫表示，民進黨「表面尊重公投，實際上卻違反公投結果」。朱立倫7日在廣播節目專訪重啟核四公投領銜人黃士修，他也說，政府核能政策太消極，今年將持續推動重啓核四與核能減煤公投。

公投結果應受尊重

配合去年「以核養綠」公投案過關，立法院7日三讀通過刪除「核能發電設備應於民國114年以前，全部停止運轉」的條文。對此，全國廢核行動平台回應，廢除條款不代表就必然讓核電重新回到能源選項，公投的法律效果與社會認知都應被尊重。

「蔡英文參加反核大遊行，抗議的對象是誰？」朱立倫廣播中提到，總統與執政黨都出席4/27反核大遊行，執政者上街抗議當局，「這是個奇怪的行為」。朱立倫說，如今，2025非核家園條文雖廢除，但政策卻維持不變，包括能源配比、核電廠除役、核四封存等，根本是1124違反公投第16案的民意結果。

政策無法律依據

「目前非核家園政策完全沒有法律依據，是行政機關片面的決定，」黃士修也表示，面對「以核養綠」公投結果，民進黨政府採取非常縮限的解釋，雖廢除法律，但政策還是繼續走。因此，黃士修表示，今年將持續推動更明確的兩公投，包括重啓核四與核能減煤。

朱立倫說，以核養綠是去年11/24大選主流民意的結果，用漸進方式培養綠能，核能在必要情況下仍要使用。他也強調，沒核安就沒核能，且核廢料不能擺爛，中央政府有責任給全民一個交代。

自經區掀朝野大論戰

「MIC變MIT有何不好？」朱立倫也在節目中回應自經區爭議，他強調，中國生產商品如果能夠回到台灣加值，「讓iPhone變MIT不好嗎？」且MIT產地證明要35%以上附加價值，若有疑慮立法院可對某些產品訂更高的標準。他說，民進黨逢中必反、 雙重標準是台灣目前經濟困境的最大主因。

「中美貿易大戰，台灣更有利，」朱立倫強調，只要符合產地證明，絕不會受到美國報復，台灣絕對是貿易的勝利者。

【更多精采內容，詳見 】