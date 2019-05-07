電業法95條之1廢除 蔡綠能政策遭疑

2019-05-07 19:40 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



總統蔡英文近來在能源議題的表態，引發正反熱烈討論。（Photo on Wikipedia） 分享 facebook 立法院7日廢除《電業法》對核電廠的限制，也引發外界對於蔡政府2025「非核家園」能源政策的質疑。前環保署長魏國彥斷言，蔡政府很難達成預期的能源目標。綠色消費者基金會祕書長方儉受訪時則表示，由於法律位階最高的《環境基本法》第23條「非核家園」目標仍在，他認為蔡政府綠能政策方向不會改變。

非核家園不會改變

立法院7日三讀通過，宣布配合「以核養綠」公投結果，廢除《電業法》第95條「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文，引發外界對剛參加完反核大遊行，宣稱會堅持2025「非核家園」的蔡英文政府，在能源政策方向上的疑慮。

「根本沒有環團在意《電業法》。」方儉受訪時說，雖然電業法廢除了，可是法律位階最高的《環境基本法》第23條中宣示的非核家園目標仍存在，因此整體政策目標還是不會變，現在就要看擁核團體敢不敢提公投，廢除環境基本法第23條，才有可能讓政府能源政策轉向。

發電效率差不缺電

另外他也分析，大家對能源議題的爭執其實是在於是否會缺電，經濟部跟台電一下說會有電力緊繃，一下又說台灣不會缺電，身為台灣電力的主管機關，連自己國家的發電量都無法掌握，電廠不能都交給台電管理。

他提到，其實經過他們長期調查，發現其實台灣並不會缺電，只是台灣電廠效率太差，以最近的通霄電廠為例，電廠蓋好了，電卻送不出去，現在的當務之急是要設置區域電網，讓台電將能源管理權分散出去，增加配電效率。

能源政策有疑慮

魏國彥曾於臉書發文表示，如果要達成蔡政府的能源政策目標：2025年前若需達成再生能源發電占比20%，且完全替代核電，就要設置額外的備用（載）容量、智慧電網及儲電設施，以分散電力生產，並緩解現在可能缺電的情況。

但他提到，這3項設施同時齊備的可能性不高，因此需要更多的燃煤電廠，尤其是啟動速度快的燃氣電廠補位。但觀塘儲氣站的規模已大幅縮水，藻礁保護戰的硝煙仍在的情況下，蔡英文政府是否能達成預設能源目標有許多疑慮。

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