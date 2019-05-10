親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
賴把公辦當競辦?
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

謎底揭曉！MICHELIN才是幕後大魔王

2019-05-10 00:00聯合線上 文／葉毓中 提供

刊頭圖示意 （圖片擷取自網路影片）
刊頭圖示意 （圖片擷取自網路影片）
分享

原來我們都猜錯了！先前網路討論度極高的影片，主角是一台無人空拍機與SUV相互在山路上互尬穿梭，網友們都在猜測是否為空拍機的競賽暖場，還是SUV車款的新型態廣宣影片。但結果卻出乎眾人預料，原來是新款輪胎的宣傳影片，不得不說，現在的網路宣傳影片真的越來越高竿！

打出專業警語，也就是說我們有練過的，你們千萬別亂學！ （圖片擷取自網路影片）
打出專業警語，也就是說我們有練過的，你們千萬別亂學！ （圖片擷取自網路影片）
分享

根據日前所釋出的完整版影片所描述，原來此支影片想要透過空拍機與SUV車款於山路上的熱血畫面，以空拍機的靈活刁鑽，再加上乘坐於SUV上的操作人、也就是國內最大FPV競技團隊選手「Sharp Liao」的操控，完成許多關卡挑戰以外，SUV也需要以優異的性能與動態表現於山路上奔馳，完成許多與空拍機互相配合的高難度動作，藉此突顯出SUV車款所搭載的新款輪胎優異性能。

一開始就有無人空拍機的專家出現，同時整備他們的器材，就是這樣才會在第一波影片中誤...
一開始就有無人空拍機的專家出現，同時整備他們的器材，就是這樣才會在第一波影片中誤導人呀！ （圖片擷取自網路影片）
分享

而到底此款新輪胎是什麼品牌、什麼款式呢？原來就是MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV！

不過這次影片終於清楚說明，就是要展現MICHELIN PILOT SPORT 4...
不過這次影片終於清楚說明，就是要展現MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV這款新胎的優勢。 （圖片擷取自網路影片）
分享

總長不到一分半的影片中，畫面相當緊湊，但卻相當巧妙的把此款MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV輪胎的優勢一一點出。要駕駛一款SUV於山路彎道中這樣高速奔馳，打破了一般民眾對於休旅車高重心、強調舒適性與越野性能的既定印象，對於輪胎的表現確實相當考驗。

根據影片內容表示，MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV此輪胎採用了特殊的雙層胎體，可以更好支撐SUV相對於一般車型較高的車身重量，再加上考量SUV常會有面對不同路況的行駛需求，有可能平日駕駛在一般柏油路面，假日出遊則有可行駛在非鋪裝路面，像是泥地、積水等環境，這時候輪胎的排水性、濕地的抓地力等就需要備受考驗。

簡短的文字，清楚點出MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV的產品定...
簡短的文字，清楚點出MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV的產品定位。 （圖片擷取自網路影片）
分享

影片中清楚展現，SUV可以在山區彎道中如此激烈操駕，充分展現出MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV強調的操控、過彎性能的優異表現，應該是有針對此款輪胎導入特別的胎面與胎塊設計，而且最後的濕地煞車性能關卡，也展現MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV濕地操控、煞車性能的優勢。

（圖片擷取自網路影片）
（圖片擷取自網路影片）
分享

利用一道道關卡測試，除了考驗SUV駕駛技術、空拍機操控手的技巧以外，最重要就是展...
利用一道道關卡測試，除了考驗SUV駕駛技術、空拍機操控手的技巧以外，最重要就是展現MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV輪胎的高性能。 （圖片擷取自網路影片）
分享

（圖片擷取自網路影片）
（圖片擷取自網路影片）
分享

要在高速行駛的SUV操控無人空拍機穿越日字框，真的是很高難度的挑戰呀！ （圖片擷...
要在高速行駛的SUV操控無人空拍機穿越日字框，真的是很高難度的挑戰呀！ （圖片擷取自網路影片）
分享

（圖片擷取自網路影片）
（圖片擷取自網路影片）
分享

最後要在濕地上緊急煞車到靜止，還要不撞上無人空拍機，SUV的駕駛技巧、無人空拍機...
最後要在濕地上緊急煞車到靜止，還要不撞上無人空拍機，SUV的駕駛技巧、無人空拍機操控手的大心臟很高超以外，更考驗MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV的濕地抓地力。 （圖片擷取自網路影片）
分享

雖然影片中沒有針對MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV此款輪胎的詳細技術資料、產品規格太多著墨與介紹，但透過如此生動、緊湊且如此具創意的內容安排，對於網友給予了相當清楚的印象：想要讓SUV操控表現好、過彎極限高、濕地煞車縮短距離，MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV應該是個不錯的選擇！

最後挑戰成功，關鍵的兩人擊掌喝采，真的是英雄惜英雄。 （圖片擷取自網路影片）
最後挑戰成功，關鍵的兩人擊掌喝采，真的是英雄惜英雄。 （圖片擷取自網路影片）
分享

不得不說，現在的網路行銷真的千奇百怪又創意橫生，網友們不僅要睜大眼睛頭腦清楚看仔細以外，品牌端也要絞盡腦汁想盡辦法在短短數秒鐘或幾分鐘內讓閱聽者抓到重點，像是此支MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV網路廣告影片，確實就是最佳的示範！

看完了影片，還真的想讓人試試看MICHELIN PILOT SPORT 4 SU...
看完了影片，還真的想讓人試試看MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV這輪胎到底有多厲害！ （圖片擷取自網路影片）
分享

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

獲行政院文化獎 唐美雲嫁給歌仔戲、李喬自封最窮作家

2019-05-09 22:10

演員與原作者 唐美雲、李喬獲文化獎

2019-05-09 19:21

公共領域貧瘠的台灣 我們需要一場公共想像運動

2019-05-09 15:29

安妮與慰安婦相遇 日學者：消費阿嬤 也消費安妮

2019-05-09 13:07

護理師兼個管與居服月入10萬？ 衛福部將確認大數據

2019-05-09 11:10

巴士電動化不佳 交通部將檢討　

2019-05-09 11:00

安妮與慰安婦的相遇？台灣文學館搞錯了什麼

2019-05-09 10:20

同婚法案今協商 挺同反同大集結

2019-05-09 00:04

竹科遊程說明會 邀您一起打開時光竹寶盒

2019-05-09 12:07

壓力、睡不好 ? 試試「這招」一覺到天亮！

2019-04-25 00:00
看更多

熱門文章

蔣萬安批韓粉臉書被灌爆 柯文哲：我笑到翻掉！

2019-05-09 11:39

管不住嘴至少要關麥克風 一句話變黑的不只蔣萬安…

2019-05-09 08:00

林濁水：蔡頭號戰將陳菊 薪水是總統私人掏腰包？

2019-05-09 06:20

公教年改大法官召開說明會前 北高行兩庭聲請釋憲

2019-05-09 16:08

「八家將」挺賴清德 名嘴：蔡英文最想除之後快是他

2019-05-09 14:20

羅智強：韓國瑜總統參選之路，面臨非常嚴重的危機

2019-05-09 10:44

黃捷給韓國瑜打2分 孫大千：原來農民在她眼中只值2分

2019-05-09 08:09

扁要跟韓國瑜辯貪汙 師大教授：阿扁吃定台灣人

2019-05-09 11:04

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

2019-05-09 15:55

深夜談自經區 郭台銘：蔡、賴對貿易都外行

2019-05-09 01:25

台灣首艘自製潛艦代號「1168」規格曝光！ 2025年底交艦

2019-05-09 13:29

殺孩子、非韓不投、蔣介石...她破解「假韓粉」關鍵字

2019-05-09 07:41

黃光芹＋簡煥宗＋蔣萬安 她指綠將韓國瑜打為「闖王」

2019-05-09 14:44

杜紫宸：藍營全黨噤若「韓」蟬 韓國瑜恐怕將走得孤單

2019-05-09 07:46

國造潛艦外觀曝光？型似日本親潮級與蒼龍級混合

2019-05-09 14:50

賴清德見安倍心腹：有信心將來解決食品問題

2019-05-09 14:38

蔣萬安遭恐嚇對兒不利 徐永明：罪不可赦 管他真假韓粉

2019-05-09 13:20

與賴吃便當選邊站？綠初選爆陰謀論 英系大反擊

2019-05-09 00:47

郭台銘講一中各表 蘇貞昌讚「最有種」「不要消風」

2019-05-09 19:48

稱台東陸航訓練基地危熱汽球活動 綠委凍結預算

2019-05-09 12:38

國軍用大豆沙拉油炸食物 立委要求改成橄欖油

2019-05-09 13:20

暗諷王世堅「精神分裂」 柯文哲：我就喜歡嘲笑別人

2019-05-09 01:22

談兩岸路線 郭台銘：支持「一中各表的兩個中國」

2019-05-09 12:15

影╱郭台銘逛花市簽名 彎下腰幫記者綁鞋帶

2019-05-09 15:29

臉書湧上萬則留言 蔣萬安：真假韓粉應可分辨

2019-05-09 11:38

黃光芹提醒韓國瑜「小心誠信」 指高美蘭發言打了韓一耳光

2019-05-09 11:24

藍營淡水立委初選 「林口阿姨」投震撼彈

2019-05-09 21:07

阿扁「上階梯」高歌一曲 途中遇抗議「關扁救台灣」

2019-05-09 20:01

綠營分裂？60醫讚蔡「最謙卑總統」坦言基層被迫選邊站

2019-05-09 17:37

傳出滅賴三部曲 賴清德：一定走完黨內初選程序

2019-05-09 09:43

扁簽350本書 醫療小組：若真心投入就不會看到手抖

2019-05-09 18:18

影／陳水扁大直參加餐會 抗議者與警爆發激烈衝突

2019-05-09 18:13

王浩宇挺蔣萬安「說實話」網友反酸：你不要見縫插針

2019-05-09 08:40

學者：國民黨不能再只靠政治明星「靠行」

2019-05-09 00:32

陳水扁向韓國瑜嗆聲下戰帖 徐正文：先過我這關再說

2019-05-09 20:27

現身賴清德午宴 謝長廷：總統府沒給壓力

2019-05-09 11:40

觀察站／貼標籤、選邊站 民進黨分裂檯面化

2019-05-09 00:30

國民黨總統初選免登記 傾向採電視政見會

2019-05-09 00:06

【重磅快評】花戰：郭董與小英的花言巧語和罩門

2019-05-09 15:02

潛艦國造廠動土 蔡英文霸氣要官兵起立宣誓決心

2019-05-09 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top