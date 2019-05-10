謎底揭曉！MICHELIN才是幕後大魔王
原來我們都猜錯了！先前網路討論度極高的影片，主角是一台無人空拍機與SUV相互在山路上互尬穿梭，網友們都在猜測是否為空拍機的競賽暖場，還是SUV車款的新型態廣宣影片。但結果卻出乎眾人預料，原來是新款輪胎的宣傳影片，不得不說，現在的網路宣傳影片真的越來越高竿！
根據日前所釋出的完整版影片所描述，原來此支影片想要透過空拍機與SUV車款於山路上的熱血畫面，以空拍機的靈活刁鑽，再加上乘坐於SUV上的操作人、也就是國內最大FPV競技團隊選手「Sharp Liao」的操控，完成許多關卡挑戰以外，SUV也需要以優異的性能與動態表現於山路上奔馳，完成許多與空拍機互相配合的高難度動作，藉此突顯出SUV車款所搭載的新款輪胎優異性能。
而到底此款新輪胎是什麼品牌、什麼款式呢？原來就是MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV！
總長不到一分半的影片中，畫面相當緊湊，但卻相當巧妙的把此款MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV輪胎的優勢一一點出。要駕駛一款SUV於山路彎道中這樣高速奔馳，打破了一般民眾對於休旅車高重心、強調舒適性與越野性能的既定印象，對於輪胎的表現確實相當考驗。
根據影片內容表示，MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV此輪胎採用了特殊的雙層胎體，可以更好支撐SUV相對於一般車型較高的車身重量，再加上考量SUV常會有面對不同路況的行駛需求，有可能平日駕駛在一般柏油路面，假日出遊則有可行駛在非鋪裝路面，像是泥地、積水等環境，這時候輪胎的排水性、濕地的抓地力等就需要備受考驗。
影片中清楚展現，SUV可以在山區彎道中如此激烈操駕，充分展現出MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV強調的操控、過彎性能的優異表現，應該是有針對此款輪胎導入特別的胎面與胎塊設計，而且最後的濕地煞車性能關卡，也展現MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV濕地操控、煞車性能的優勢。
雖然影片中沒有針對MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV此款輪胎的詳細技術資料、產品規格太多著墨與介紹，但透過如此生動、緊湊且如此具創意的內容安排，對於網友給予了相當清楚的印象：想要讓SUV操控表現好、過彎極限高、濕地煞車縮短距離，MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV應該是個不錯的選擇！
不得不說，現在的網路行銷真的千奇百怪又創意橫生，網友們不僅要睜大眼睛頭腦清楚看仔細以外，品牌端也要絞盡腦汁想盡辦法在短短數秒鐘或幾分鐘內讓閱聽者抓到重點，像是此支MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV網路廣告影片，確實就是最佳的示範！
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