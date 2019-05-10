謎底揭曉！MICHELIN才是幕後大魔王

2019-05-10 00:00 聯合線上 文／葉毓中 提供



刊頭圖示意 （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

原來我們都猜錯了！先前網路討論度極高的影片，主角是一台無人空拍機與SUV相互在山路上互尬穿梭，網友們都在猜測是否為空拍機的競賽暖場，還是SUV車款的新型態廣宣影片。但結果卻出乎眾人預料，原來是新款輪胎的宣傳影片，不得不說，現在的網路宣傳影片真的越來越高竿！

打出專業警語，也就是說我們有練過的，你們千萬別亂學！ （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

根據日前所釋出的完整版影片所描述，原來此支影片想要透過空拍機與SUV車款於山路上的熱血畫面，以空拍機的靈活刁鑽，再加上乘坐於SUV上的操作人、也就是國內最大FPV競技團隊選手「Sharp Liao」的操控，完成許多關卡挑戰以外，SUV也需要以優異的性能與動態表現於山路上奔馳，完成許多與空拍機互相配合的高難度動作，藉此突顯出SUV車款所搭載的新款輪胎優異性能。

一開始就有無人空拍機的專家出現，同時整備他們的器材，就是這樣才會在第一波影片中誤導人呀！ （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

而到底此款新輪胎是什麼品牌、什麼款式呢？原來就是MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV！

不過這次影片終於清楚說明，就是要展現MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV這款新胎的優勢。 （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

總長不到一分半的影片中，畫面相當緊湊，但卻相當巧妙的把此款MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV輪胎的優勢一一點出。要駕駛一款SUV於山路彎道中這樣高速奔馳，打破了一般民眾對於休旅車高重心、強調舒適性與越野性能的既定印象，對於輪胎的表現確實相當考驗。

根據影片內容表示，MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV此輪胎採用了特殊的雙層胎體，可以更好支撐SUV相對於一般車型較高的車身重量，再加上考量SUV常會有面對不同路況的行駛需求，有可能平日駕駛在一般柏油路面，假日出遊則有可行駛在非鋪裝路面，像是泥地、積水等環境，這時候輪胎的排水性、濕地的抓地力等就需要備受考驗。

簡短的文字，清楚點出MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV的產品定位。 （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

影片中清楚展現，SUV可以在山區彎道中如此激烈操駕，充分展現出MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV強調的操控、過彎性能的優異表現，應該是有針對此款輪胎導入特別的胎面與胎塊設計，而且最後的濕地煞車性能關卡，也展現MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV濕地操控、煞車性能的優勢。

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利用一道道關卡測試，除了考驗SUV駕駛技術、空拍機操控手的技巧以外，最重要就是展現MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV輪胎的高性能。 （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

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要在高速行駛的SUV操控無人空拍機穿越日字框，真的是很高難度的挑戰呀！ （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

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最後要在濕地上緊急煞車到靜止，還要不撞上無人空拍機，SUV的駕駛技巧、無人空拍機操控手的大心臟很高超以外，更考驗MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV的濕地抓地力。 （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

雖然影片中沒有針對MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV此款輪胎的詳細技術資料、產品規格太多著墨與介紹，但透過如此生動、緊湊且如此具創意的內容安排，對於網友給予了相當清楚的印象：想要讓SUV操控表現好、過彎極限高、濕地煞車縮短距離，MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV應該是個不錯的選擇！

最後挑戰成功，關鍵的兩人擊掌喝采，真的是英雄惜英雄。 （圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

不得不說，現在的網路行銷真的千奇百怪又創意橫生，網友們不僅要睜大眼睛頭腦清楚看仔細以外，品牌端也要絞盡腦汁想盡辦法在短短數秒鐘或幾分鐘內讓閱聽者抓到重點，像是此支MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV網路廣告影片，確實就是最佳的示範！