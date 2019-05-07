僑民領國民年金 設籍僑胞領取國民年金符合現行法律規定

2019-05-07 10:40 聯合新聞網 台北7日電



關於有媒體6日報導「數千僑民年領2億國保年金擬修法設限才能領」，因該報導內容「數千名僑民僅繳不到1、2年國保保費，就能領基礎保障年金……國保年金每年因此支出約2億元」，易造成國內閱聽大眾對僑民產生誤解。本會基於僑務主管機關立場，茲說明回應如下：

依據《國民年金法》第7條規定，年滿25歲、未滿65歲國民，在國內設有戶籍，除已參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險及農民健康保險等相關社會保險者外，應參加國民年金保險；國民年金保險係屬強制性社會保險制度，符合法律規定加保資格之國民，均應強制納入被保險對象。

旅外僑胞落葉歸根返國定居，為海外國人遷徙之自然現象；符合設籍要件者依法納保，並得於成就相當資格要件時，請領老年年金給付，係屬所有被保險人的合法權益，現行規定並不以其具僑胞身分而有所差異。

基於國民年金係照護國民之理念，以及保險制度應權利義務均衡之原則，為保障國民權益、落實國民年金精神、建構我國完整社會安全網絡，並確保年金永續經營，如國民年金主管機關衛生福利部經通盤檢討，在給付資格及條件上，認有需補充及修正之處，本會當予尊重，屆時並將配合宣導周知，以維護僑民形象與權益。