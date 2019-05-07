親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

僑民領國民年金 設籍僑胞領取國民年金符合現行法律規定

2019-05-07 10:40聯合新聞網 台北7日電

關於有媒體6日報導「數千僑民年領2億國保年金擬修法設限才能領」，因該報導內容「數千名僑民僅繳不到1、2年國保保費，就能領基礎保障年金……國保年金每年因此支出約2億元」，易造成國內閱聽大眾對僑民產生誤解。本會基於僑務主管機關立場，茲說明回應如下：

依據《國民年金法》第7條規定，年滿25歲、未滿65歲國民，在國內設有戶籍，除已參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險及農民健康保險等相關社會保險者外，應參加國民年金保險；國民年金保險係屬強制性社會保險制度，符合法律規定加保資格之國民，均應強制納入被保險對象。

旅外僑胞落葉歸根返國定居，為海外國人遷徙之自然現象；符合設籍要件者依法納保，並得於成就相當資格要件時，請領老年年金給付，係屬所有被保險人的合法權益，現行規定並不以其具僑胞身分而有所差異。

基於國民年金係照護國民之理念，以及保險制度應權利義務均衡之原則，為保障國民權益、落實國民年金精神、建構我國完整社會安全網絡，並確保年金永續經營，如國民年金主管機關衛生福利部經通盤檢討，在給付資格及條件上，認有需補充及修正之處，本會當予尊重，屆時並將配合宣導周知，以維護僑民形象與權益。

國民年金保險國保保費農民軍人
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

陸阻台參與WHA 美：排除台灣將造成危險缺口

2019-05-07 02:28

國家機密保護法三讀 洩密可處15年徒刑

2019-05-07 11:08

台灣連三年未獲WHA邀請 陳時中：世界防疫漏洞

2019-05-07 10:53

立院刪電業法2015非核家園 廢核團體：僅退場期取消

2019-05-07 10:29

立院明審法官法草案 劍青檢改：應排除特定民團請求

2019-05-07 10:18

台未獲WHA邀函 前美亞太助卿：北京應有彈性

2019-05-07 09:23

法官法草案將審議 劍青檢改：強烈反對錯誤立法

2019-05-07 06:45

法官法評鑑 引發審判獨立疑慮

2019-05-07 00:46

三度未獲WHA邀請 外交部籲國際正視中國的邪惡本質

2019-05-06 22:20

立委促文博會移師縣市 文化部將評估

2019-05-06 17:56

特定工廠登記 民團籲訂落日期限

2019-05-06 14:32

低汙染未登記工廠 二年內納管

2019-05-06 14:32

農地工廠就地輔導 環團控農地破碎化

2019-05-06 14:31

相戀19年等到同婚 同志：結合專法讓同志沒尊嚴

2019-05-06 14:27

524同婚日將至 結婚產業掀粉紅經濟

2019-05-06 14:25

AIT新館啟用 現代化建築展現台美友誼

2019-05-06 14:09

文博會只在台北 立委籲走出首都

2019-05-06 14:08

公投電子連署恐再延期 中選會：初步檢測 資安上有疑慮

2019-05-06 13:16

如何對抗暴政？挺身捍衛平凡的小日子吧！

2019-05-06 12:59

陸非洲豬瘟未趨緩 陳吉仲喊話「中國要合作」

2019-05-06 12:20

空總策展好「蝦」 文化部：會調整

2019-05-06 12:19

文博會淪少數人操作？鄭麗君：應是誤會

2019-05-06 11:37

不能只為台北辦！立委要求文博會走出首都

2019-05-06 11:14

民團壟斷法官評鑑？ 法、學界：莫汙染審判純淨

2019-05-06 10:47

法官法修法 11司法團體聲明：反對少數人汙染個案！

2019-05-06 10:21

美中貿易戰有利出口？主計長：目前顯示有加分

2019-05-06 10:12

農地工廠修法 民團訴求不要農地工廠無期限

2019-05-06 10:08

相戀19年盼婚 同志：結合專法讓同志沒尊嚴

2019-05-06 10:00

文博會淪少數人操作 藝文界：文化部應耕耘底層

2019-05-06 09:25

蔡政府不缺電非謊言？ 核工教授：3機組乾脆延好、延滿

2019-05-06 09:01

三度未獲WHA邀函 衛福部仍將組團交流會談

2019-05-06 20:58

WHA報名截止 中國施壓下台灣未獲邀請函

2019-05-06 20:25

無人機尬SUV誰是主角？網路影片討論度爆表！

2019-05-02 00:00

中國信託攜手國資圖 串聯閱讀、棒球、反毒 2019閱讀全壘打 30所圖書館借書送1萬張中信兄弟門票

2019-04-30 10:11

壓力、睡不好 ? 試試「這招」一覺到天亮！

2019-04-25 00:00
看更多

熱門文章

吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

2019-05-06 11:35

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀終來憑弔崩潰大哭

2019-05-06 15:20

扮柯南抓「假韓粉」 她發現黑韓粉專竟出現綠議員LOGO

2019-05-07 07:42

韓國瑜想當總統嗎？老天鵝民調：9成網友認為韓其實...

2019-05-07 08:54

郭台銘：要讓大陸正視中華民國存在

2019-05-06 15:16

蔡提民調納手機 游盈隆：輸不起、耍無賴

2019-05-06 22:26

朱立倫：按民進黨假新聞標準 蔡英文要關三天

2019-05-06 19:30

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

2019-05-06 16:14

郭台銘像選特首？賴清德：你有資格選總統嗎

2019-05-06 11:27

「談自經區我最專業」 盧秀燕：應百分百用台灣原物料

2019-05-06 11:38

2020從高雄輸起?孫大千：韓國瑜仍是國民黨最強棒

2019-05-07 08:33

沈富雄向韓國瑜喊話：不可以有利就是粉 有傷就是假粉

2019-05-06 12:35

美麗島電子報最新大選民調 高雄市唯三腳督韓國瑜才能險勝

2019-05-06 11:18

回嗆陳明通 郭台銘批不適任 讓人很搖頭

2019-05-06 14:24

大選抹紅戰再起 韓國瑜、郭台銘的兩岸主張挺得過圍剿嗎？

2019-05-07 08:00

影／最新民調韓國瑜輸蔡、賴 吳子嘉：藍綠回歸基本盤

2019-05-06 18:27

韓粉接小孩？ 議員徵求如何回韓粉，結果...韓粉都來了

2019-05-07 08:12

飛官劉傳集是否入祀忠烈祠 國防部：立刻研議

2019-05-06 16:33

以核養綠公投過關 立院三讀廢2025非核家園條文

2019-05-07 09:41

蔡正元指韓國瑜非自經區專家 網友：惜管爺去當校長了

2019-05-06 18:38

卓榮泰痛批郭台銘「台灣不是給你拿去做代工的」

2019-05-06 17:10

影／若陸威脅鴻海關廠 郭董：給我幾個月時間搬家

2019-05-06 18:54

挺自經區 朱立倫轟：蔡總統！混淆的是妳腦袋

2019-05-07 00:22

「我是小咖 」郭台銘：絕沒有習郭會

2019-05-07 00:09

影／柯文哲教韓如何備詢 王世堅：兩人在搶倒數第二

2019-05-06 18:14

深夜傳影片 蔡英文：盡最大力量保衛台灣主權

2019-05-07 00:58

抓到了！藍議員：黑韓文章出自民進黨有系統攻擊

2019-05-07 09:25

三度未獲WHA邀請 外交部籲國際正視中國的邪惡本質

2019-05-06 22:20

陸阻台參與WHA 美：排除台灣將造成危險缺口

2019-05-07 02:28

蔡英文批自經區混淆台灣貨、中國貨 恐遭美國報復

2019-05-06 12:17

董念台：2020超級凱子是郭台銘 台灣不懂珍惜就回江湖

2019-05-07 09:32

憶向天湖失事軍機 原住民拆門板當擔架救人

2019-05-06 18:38

郭台銘報告美國行成果及參選議題 六大重點一次看

2019-05-06 17:06

1450暗黑兵團？黃光芹嗆羅智強：敢拿市議員職務來對賭

2019-05-07 10:05

郭台銘：絕對沒有習郭會 我是小咖

2019-05-06 15:28

郭台銘跨腿談參選理念：支持我就是支持台灣過好日子

2019-05-06 15:01

台灣屬中國？郭台銘反擊：被斷章取義扣抹紅帽子

2019-05-06 14:35

飛官殉職41年 遺孀荒山弔殘骸

2019-05-07 00:00

會見廈門市委書記 王金平：兩岸血緣無法切割

2019-05-06 19:50

再批郭台銘 賴清德：台灣不需要聽從中國的特首

2019-05-06 22:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top