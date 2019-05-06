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外籍漁工 農委會：關注權益疼惜討海人

2019-05-06 15:08中央社 高雄6日電

農委會漁業署與歐盟執委會就業總署今天舉辦「漁工工作及生活條件座談會」，探討外籍漁工勞動條件及權益。農委會副主委陳添壽強調，將全力維護與改善其勞動權益，疼惜討海人。

「漁工工作及生活條件座談會」在高雄展覽館舉行開幕式，陳添壽、歐洲經貿辦事處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）、歐盟執委會就業總署副總署長蘇科瓦（Andriana Sukova）應邀致詞，勞動部、外交部及高雄漁業界等代表參加。

台灣因面臨船員荒問題，於1980年代引進外來船員，早期以引進中國大陸船員為主，10多年前則以僱用外籍船員為主。目前約有2萬多人，國籍主要為印尼、菲律賓及越南。

陳添壽表示，因面臨勞動力不足、資源不穩定等問題，需仰賴外籍船員，船主也都體認注重勞資關係和諧、維護外籍船員的勞動環境及權益。

陳添壽指出，漁業署致力改善及保障遠洋外籍船員權益，為提升遠洋漁業勞動環境品質、精進境外僱用非我國籍船員人權管理，民國106年發布實施「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，明確訂定每月最低工資、規範工資給付方式、擴大保險類別，並提高最低保險額度等。

對於仲介公司的管理，陳添壽表示，透過許可制及保證金制，提升仲介管理強度，並加重不法仲介及船主的罰則等，並適時檢討境外僱用外籍船員管理辦法，以強化境外僱用外籍船員權益保障；如果有涉及人口販運情事，即移送法辦。

陳添壽說，外籍船員不僅是不可或缺的漁業勞動力來源，更是海上工作的重要夥伴。他並以台語強調絕對會「疼惜討海人」，持續關注船員福祉、營造友善勞動環境與和諧勞資關係。

馬澤璉致詞時表示，多次相關會議以漁工權益議題最受重視，而移工對當地的經濟發展、社會順利運作很重要，但也會有無法保障權益等問題，須再檢討改善。

馬澤璉以日前發生的台灣漁船「福甡11號」為例，工作環境及勞動條件不佳，違反漁業工作公約遭扣留，經訪談當事人後讓她很震驚，最後與台灣相關單位一起合作處理解決。

馬澤璉指出，台灣保護、維持外籍漁工權益等問題已有快速進展，漁工權益為人權的一部分，希望台灣持續在人權方面作為歐盟的理念相近夥伴，也已認定台灣是「志同道合」的夥伴。

蘇科瓦表示，一位移工提供當地很多勞動力，因此，需要有完善法規維護平等及人權等權益，不應受到不平等的待遇，要透過法規及執法，保障工時及薪資等權益。

蘇科瓦也期許台灣於106年推出的這項法規能減少漁業的不良勞動條件，改善勞動環境，一起努力改善漁業勞動權益，且減少不合宜的勞動工作條件等狀況，共同謀求漁工優質的工作條件與環境。

外籍漁工的工作辛苦，語言又不通，生活上經常遇到很多問題，眼淚只能往肚裡吞，國立台...
外籍漁工的工作辛苦，語言又不通，生活上經常遇到很多問題，眼淚只能往肚裡吞，國立台灣海洋大學華語中心師資團隊走出校園，免費教大家說華語。圖／海大提供
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