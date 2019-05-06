農地工廠就地輔導 環團控農地破碎化

2019-05-06 14:31 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



農地工廠要轉型！立法院6日審查工廠管理輔導法修法草案，將輔導期限延長，3年內須提出工廠改善計畫，最遲須在10年內取得特定工廠登記。時代力量立委洪慈庸建議，中央政府須提配套措施，積極輔導轉型，否則「修法作假的」。環團則是抗議延長期限恐讓農地破碎化。

政院版送審

經濟部部長沈榮津在院會中表示，因應業者訴求展延「臨時工廠登記證期限」，行政院修法版本主要目標有二，包含保護環境與農地，全面納管農地上1.4萬公頃既存工廠；其次可保護環境兼顧經濟發展，創造勞工就業雙贏。

沈榮津表示，修法後不容許新增未登記工廠，也就是105年5/20以後新增的工廠將依法停止供水供電，並依法拆除。至於105年5/19以前未登記工廠，中高汙染工廠將輔導遷廠轉型；中大型群聚型工廠採新訂都市計畫及開發產業園區方式處理，劃為城鄉發展區。

立委：輔導要提配套

針對零星低汙染工廠，沈榮津表示，未登記工廠應在修法後2年內向地方政府申請納管、繳納輔導金，並於3年內提出改善計畫後可給予2年改善期。不過民進黨立委何欣純表示，考量既有未登記工廠多為小規模中小企業，申請程序繁複，她建議時間應更充裕一點。

「3年輔導轉型足夠嗎？」洪慈庸也提到，實際上未登記的工廠很多，中央政府應提完善配套措施積極輔導，不要問題沒解決修法作假的。對此，經濟部政務次長王美花回應，2年是以條文修法開始施行算起，修法後施行日期由行政院訂定，2年雖有點趕，但評估是可行的。

投機廠商侵占農地

「我要安心吃飯，不要違章工廠無期限！」地球公民基金會呼籲經委會的朝野委員不要包裹式審查、貿然通過，架空台灣所有國土空間計畫。因為錯誤的修法將使投機廠商侵占農地，危害台灣糧食安全，甚至使農地破碎化。

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