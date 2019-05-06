陸非洲豬瘟未趨緩 陳吉仲喊話「中國要合作」

2019-05-06 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲等人今上午前往家畜衛生試驗所檢視口蹄疫及非洲豬瘟檢驗現況，根據家畜所報告指出，中國的非洲豬瘟疫情並未趨緩，陳吉仲向中國喊話，中國要與亞洲所有國家包括台灣一起合作。

「最大宗來源還是中國」家畜衛生試驗所組長鄧明中說，邊境沒入肉製檢驗部分2018年8月28日至今年5月3日，已收到1483件並完成1463件檢驗，共檢出54件，有52例來自中國，2例來自越南。

鄧明中指出，非洲豬瘟被檢出產品以多重加工肉製品的香腸與紅腸最高，再來是豬肉乾產品被檢出，同時分析非洲豬瘟陽性肉製品稱產時間發現，目前中國的非洲豬瘟疫情仍未控制。

副主委黃金城也說，上月檢驗出案例最多，顯示中國目前狀況沒有改變，代表感染非洲豬瘟不管有沒有死亡、撲殺，也都進入加工程序，是把病毒擴散的途徑之一，目前越南機場都有相關宣導，但中國方面並未同意擺放宣導標語。

陳吉仲表示，與越南不只是研究技術合作，甚至越南在機場港口內，也幫忙做防疫的宣傳，呼籲中國站在全球糧食需求角度，針對非洲豬瘟部分，中國要願意在機場港口做宣導，絕對會比我們在邊境阻絕更有效率。