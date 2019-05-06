農地工廠修法 民團訴求應訂落日 不要農地工廠無期限

2019-05-06 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院經濟委員會今天審查《工廠管理輔導法》，公民團體今天提出四點訴求，第一，要求「特定工廠登記」明訂落日期限，中高汙染工廠輔導遷廠、關廠明訂五年落日期限；另外《工輔法》納入資訊公開、公民訴訟條款，讓民間自救；《工輔法》納入優先遷廠輔導、集中式管理優先條文；另外對於汙染業別認定、農地工廠可就地合法的業別認定，應由環保署、農委會主責認定。

地球公民基金會、台灣農村陣線等今天舉行「反對違章工廠、假合法無期限」、「我要安心吃飯，不要農地工廠無期限」記者會，地球公民基金會專員吳其融提到，這次政院版本修法有兩大癥結點，第一，政院版《工輔法》第28條之5，將放任違章工廠取得「特定工廠登記證」後，無須再負擔任何明確的責任義務，即可生生世世賴在農地上。

另外，在《工輔法》第28條之8的作用下，農地工廠將永遠不受區域計畫法第21條、國土計畫法第38條、都市計畫法第79條、及建築法第86條、及第91條羈束，也連帶架空農業發展條例第69條對農地使用的規範。還有第28條之10第一項的第二、三款，也為廠商就地合法開大門，導致農地上的違章工廠即便有心追求合法化，但也只會考慮留在農地上，而不願遷往合法用地。