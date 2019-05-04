54@100年／誰有理？激進學潮 影響後世深

2019-05-04 00:39 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



六四天安門事件，學生們在天安門前掛出標語要求召開人大特別會議罷免李鵬、楊尚昆，反對專制。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

提到五四運動，很難不提及它的激進主義，群眾運動作為革命模式，不只是國民革命與共產黨革命，百年學潮影響擴及海峽兩岸，台灣的新五四運動、香港占中運動、大陸的六四事件，背後都有五四運動的影子。

五四運動當時社會輿論一面倒同情支持學生，指責警察抓學生是殘暴、野蠻、專制。這場愛國的群眾運動，一切個人自由、綱紀法制，都是無足輕重的，誰敢對「人民運動」說個不字，誰就是人民的敵人。

當時身為北大教授的梁漱溟就獨排眾議，他在「論學生事件」一文中指出，「縱然曹章罪大惡極，在罪名未成立時，他仍有他的自由。我們縱然是愛國急公的行為，也不能侵犯他，加暴行於他...」梁漱溟說，如果不堅守法治底線，「將來損失更大。」

梁漱溟的言論，遭到當時社會輿論的猛烈批評。幾乎所有批評者都認為：學生是愛國的，法律不能懲罰愛國；學生運動是群眾運動，群眾運動難免過火。

但北京大學法學院教授賀衛方認為，青年學生表達對國家命運的關注，當時輿論為學生歡呼，也不應有毀滅性的舉動，比如「火燒趙家樓」是不應有的做法，不可以傷害他人的身體與合法財產，即便學運也要守法。

台大師生及校友發起「新五四運動」，上千人在椰林大道遊行，這場運動傳承了五四薪火。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

胡適曾為文指出：「這種運動是非常的事，是變態的社會裡不得已的事…故這種運動是暫時不得已的救急辦法，卻不可長期存在的。」

中國現代史學者葉曙明指出，新青年在把民主與科學的旗幟高高舉起時，沒有同時把自由與法治的旗幟高高舉起，這是五四新文化運動最嚴重的缺失，導致後來「群眾運動絕對主權」、「群眾運動難免過火」一類觀念，大行其道，影響了中國幾十年。

據國史館前館長呂芳上「從學生運動到運動學生」一書統計，一九一九到一九二九年，共發生學潮二百四十八起，反對列強的僅有十七起，所占比率僅略高於百分之五。一九二一年，就因為講義要從免費改成每冊收費兩角，北大學生就攻擊校長。

當年五四學運領袖傅斯年、羅家倫在台灣相繼過世，但五四運動留下激進主義的遺產，至今仍不斷被反思和叩問。