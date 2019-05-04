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盤點5000公頃…農地租賃平台將推出 評價兩極

2019-05-04 00:33聯合報 記者吳淑玲／台南報導

台南市青農聯誼會認為，這波台糖土地釋出對青農有實質幫助。 記者吳淑玲／攝影
台南市青農聯誼會認為，這波台糖土地釋出對青農有實質幫助。 記者吳淑玲／攝影
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農委會與台糖公司昨在台南官田有機園區簽訂合作備忘錄，將提供台糖土地及溫室給青農耕作，並由台糖收購解決銷路問題。農委會主委陳吉仲並宣布，一個月內推出「全國農地租賃平台」，目前已盤點五千公頃農地，由農委會承租，再轉租青農和想務農的農民，改善無地可耕的困境 。

陳吉仲說，新政策是整合以前的農地銀行等政策，提供簽約獎勵金等優惠方案，讓地主願意把農地租給政府。這次與台糖的新合作模式，則是將土地以標租底價優惠租給青農，減輕財務負擔。青農生產的農產品除可自行銷售，也可在台糖通路販售；資金部分，也提供三支專線由專人協助解決貸款問題。

台糖指出，這次合作案摒除原有的土地競標模式，改以評審選出具潛力的青農合作，首波提供九十四點一公頃農地及十六棟溫室，預計與四十五名青農合作，其中溫室是免費使用，由青農進駐生產有機農產品，台糖也協助把收成供應學校午餐食材等通路，溫室的有機作物則全由台糖收購。

【記者吳淑玲、何烱榮、蔡維斌／連線報導】對農委會將推出的「全國農地租賃平台」，青農評價兩極；有人肯定有了政府的公信力保證，地主釋出農地的意願會較高，也有青農認為作法不切實際，且青農更缺農工、資金和通路。

台南市青農聯誼會長林健佑表示，「全國農地租賃平台」由政府租土地，再轉租青農，對供需雙方都有保障，否則土地取得成本若太高，就難將資金投入機具及生產，向私人租地，也有隨時被收回風險。

七十八年次張力仁是彰化田尾最年輕的包心菜青農，他說，租賃平台用意良好，但不切實際，例如最近的台糖農地在西螺，採收包心菜是每天凌晨二、三點，除非搬到西螺租屋，否則根本無法管理菜園。

張力仁說，承租農地不能離家太遠，否則栽種、巡田水、採收或突然下大雨等應變，都很難掌握。

雲林農業經理人協會執行長謝萬來說，租賃平台是好政策，但青農最缺的是資金和農業技術、通路，所以農民貸款要鬆綁。雲林精緻農業合作社青農李伊倫昨也當陳吉仲面前向蔡總統建議，希望政府多協助拓展銷路，蔡總統當場答應。

青農農地農委會陳吉仲

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