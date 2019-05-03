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農委會成立農地租賃平台 青農：要有配套否則不切實際

2019-05-03 23:10聯合報 記者何烱榮╱即時報導

農委會主委陳吉仲今天在台南市的台糖官田有機農場，宣布將成立「農地租賃平台」解決青農缺地的新政策，盤整5000公頃農地後，提供給青農和想耕作的農民。彰化縣青農張力仁有不同的看法，他說，希望政府要有農業生產規畫的配套計畫，不要重蹈多年前成立的農地媒合平台覆轍。

78年次張力仁是彰化縣田尾鄉最年輕的包心菜青農，他說，農委會提出的租賃平台，用意良好，但不切實際，若農委會是釋出台糖農地，以他來說，最近的台糖農地在雲林縣西螺，採收包心菜是每天凌晨2、3點，除非搬到西螺租屋，不然他根本無法管理菜園；若包括民間農地，老農的配合意願是大問題。

張力仁自己耕作4分地的包心菜，還與父親一起照顧8分地稻田。他說，因農村人力老化、缺工，他和附近種菜的青農形成一個很有默契的團隊，大家會互相幫忙；也就是當他的包心白菜成熟時，其他青農會來幫忙採收、搬運，同樣的，其他青農種的菜要採收了，他也會過去幫忙。

張力仁說，採收是凌晨，栽種常在下午2點以後，農地不能離家太遠，否則栽種、巡田水、採收，甚至對突然下大雨等不可預料狀況的應變，都很難掌握。最重要的是，缺工問題要能解決。

「如果農委會的租賃平台，包括一般農地，其實早有農地銀行的媒合平台，因無配套計畫，引不起老農興趣。」張力仁說，老農如果不想再耕作，習慣透過認識的農友或農會，傳達出租農地的訊息，但不是任何人想租就能租，老農會多方打聽承租者能不能信任，不希望只是5分鐘熱度，沒多久就荒廢不管，雜草叢生後農地就完了，更擔心出面承租者是人頭，後遺症更麻煩。

他說，這幾年，常聽到有人把農地租出去後，被人挖走農地的好土，回填廢棄物或垃圾，甚至棄置事業廢物，東窗事後根本找不出幕後集團，老農的農地報銷了，還吃上官司；農委會成立租賃平台，如果發生類似狀況，要如何善後？老農也會擔心。

張力仁說，最重要的是，一定要有完整的配套計畫，即農委會盤整租賃農地後，應有農業生產的規畫與輔導；即這個區塊要種什麼，那個區塊種什麼，農業缺工的如何克服，還要成立一個專業的團隊從旁輔導。如果只是單純提供土地租賃服務，沒有整合性規畫，可能很難吸引青農。

農委會主委陳吉仲今天在台南市的台糖官田有機農場，宣布將成立「農地租賃平台」，解決...
農委會主委陳吉仲今天在台南市的台糖官田有機農場，宣布將成立「農地租賃平台」，解決青年從農苦無農地的問題。圖／報系資料照片
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