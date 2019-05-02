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文化基本法初審通過 文化影響評估首入法

2019-05-02 23:47聯合報 記者陳宛茜何定照／台北報導

文化部長鄭麗君（右）昨出席立法院教育及文化委員會審查「文化基本法草案」。 記者林...
文化部長鄭麗君（右）昨出席立法院教育及文化委員會審查「文化基本法草案」。 記者林伯東／攝影
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立法院教育及文化委員會昨初審通過文化基本法（文基法）草案，草案將文化影響評估首度入法。

文化界早在一九九七年便倡議文基法，文建會與文化部至少提出五次版本均流產，立法院教育及文化委員會昨經歷逾四小時討論便初審通過。之前外界質疑草案刪除不少公聽會版本的法條，也擔憂缺乏具體法律效力。

文化部長鄭麗君說，公聽會提出的不少法條必須回到子法修正，文基法是針對現有法案遺漏或需要強化的予以增訂或補強，如藝文採購脫鉤政府採購法後，文基法便在草案授權文化部另訂藝文採購辦法。

外界關注的藝文工作者勞動權，文基法明定應保障藝文工作者的生存權及工作權，委員會並通過附帶決議，請文化部儘速修正「文化藝術獎助條例」，強化藝文工作者的工作權保障，六個月內提出修法建議。

文化界要求將保障文化預算比率入法，但文基法草案僅明定文化部可依法設置「文化發展基金」，再通過附帶決議要求各級政府文化預算應「逐年成長」，保障專款專用。鄭麗君說，因財政紀律法明定，各級政府不得增訂固定經費額度或比率保障。

草案也首度將「文化影響評估」入法，除了在草案第廿五條明定締結國際條約需進行文化影響評估外，也在第廿二條新增「國家制定重大政策、法律及計畫有影響文化之虞時，各相關部會得於行政院文化會報提出文化影響分析報告」。

長年關注文基法的台藝大藝術管理與文化政策研究所所長劉俊裕指出，此次文基法最具意義的法條，是將文化影響評估入法。他也擔憂，外界會因為對文化影響評估的誤解，而在三讀前刪除相關條文。

劉俊裕表示，文化影響評估和環境影響評估（環評）不同，環評會否決開發案，但文化影響評估是針對政策或計畫提出文化評估，提供決策者預做修正或補強，並非全盤否決。

台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘則說，行政院文化會報是「小圈圈裡的會議」，希望未來可有直播等更公開的機制，讓民眾了解重大政策的文化影響評估。

文化部行政院文化資產

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