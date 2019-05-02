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圖書館法第7條增修 造福作者和出版業

2019-05-02 17:38台灣醒報 記者林俊諭╱台北報導

保障本土智慧財產權！圖書館法擬編列預算補助本土作者和出版業者。民進黨立委蘇巧慧等人於5月2日早上在立法院召開「為出版業添柴火，公共出借權入法，完善台灣出版環境」記者會，闡述增修條文維護出版利益的意義。預算編列將由文化部與教育部討論。目前草案已送進議會待審。

公共借閱權入法

圖書館法第7調擬新增條文維護公共借閱權下，出版社與作家因為圖書館有館藏而損失的出版利益，並以影音媒體為例子闡述之。由於一般民眾借閱之後便不會購買書籍，在此情況下無法刺激出版書籍買氣，因此法案增修有助於推廣台灣的出版業持續出版好的書籍以獲得補助。

她表示，台灣人普遍於圖書館或書店閱讀出版書籍，由於此現象傷及出版業的利潤甚深，因此須擬定條文，由政府編列預算補助高借閱率書籍的出版受益損失，也算是給予作者和出版社肯定。

保障本土優先

蘇巧慧在會中表示，第7條增修案保障的對象將由本土的作家以及出版社優先，一方面是鼓勵本土創作，另一方面也讓書籍的行銷市場能夠活絡。預算目前由文化部編列，與教育部討論後將送立院備審。

目前增修條文的草案已經送進立法院會待審，與會的作者與出版業者皆表示，期待這個法案通過可以在出版書籍上給予他們適度的保障。

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