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藝文工作無保障 文團籲速修法

2019-05-02 14:51台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「《文化基本法》已經拖20年，文化工作者的權益不能再拖了！」多個文化團體2日在立院修訂《文基法》的同時，於門口集結，呼籲立法院儘快通過該法，保障藝術工作者權益與台灣文化資產。但文化部鄭麗君在立院答詢時表示，由於其他法律仍有爭議，已交由民進黨立委張廖萬堅等人提案，半年內修訂《文化藝術獎助條例》。

台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘表示，台灣從1997年就開始要修訂《文基法》，可是後來整個法案就束之高閣，直到蔡英文政府在文化政見中宣示要修訂《文基法》，才有今天的逐條審查，他希望部會能儘速通過該法，明文規定文化工作者權益。

謝毅弘也說，他們希望能強化文基法草案中文化預算編列條文，比照教育、科學基本法，至少承諾且明訂預算「逐年增加」，以確保國家及各地方自治團體有相當經費提升人民文化生活水平。

文化部長鄭麗君在審查會建議，由於各部會在協商與其他法案上仍有爭議，希望由立委提案，敦促文化部在半年內儘速修訂《文化藝術獎助條例》來明文保障藝術工作者的權利。

另外，在文化預算部分，由於3月通過的《財政紀律法》明定各機關不得列明額度，眾委員討論也列「文化預算應逐年增加」附帶決議，或直接修入第23條，以不牴觸《財政紀律法》。

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文化部鄭麗君
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