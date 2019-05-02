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五四百年 廖俊智：中研院應秉持五四精神不受政治限制

2019-05-02 10:05聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今年是五四運動一百周年，中研院舉辦國際學術研討會。中研院長廖俊智表示，五四運動發起人胡適正是中研院前院長，中研院繼承五四自由、平等、進步等價值影響至今。他說，中研院即使遇到高度政治意涵的學術議題，也應秉持學術自由開放的精神，不受任何政治型態限制，這場會議將在五四研究中留下深刻紀錄。

五四運動是20世紀重大歷史事件，中研院本次邀集海內外從事歷史、文學、政治、哲學、宗教、社會研究的專家學者，從當代視角、五四與台灣、五四與東亞，探究五四時期的歷史、文學、宗教與文化，也回顧一百年間的變化。

廖俊智於開幕式上表示，五四運動是中華文化從傳統到現代的重要轉折點，不論是歷史、文學、宗教、生活都深受影響。他說，五四有各種評價與意涵，更有對傳統文化的批判與啟蒙精神的嚮往，五四不僅是中國的五四，也影響世界潮流，更影響了台灣的政治與文學。

廖俊智說，五四運動發起人胡適正是中研院的前院長，其為台灣日後的民主化奠定重要基礎，中研院繼承了其民主（德先生）與科學（賽先生）等進步價值。

中研院五四運動100周年國際學術研討會今起至4日舉辦，邀集海內外學者齊聚一堂，從不同面相探究五四。講題包括中研院院士陳永發發表毛澤東如綁架五四歷史，以及五四的反思、台灣近代思想與文學中的五四等等。

中研院長廖俊智。本報資料照片
中研院長廖俊智。本報資料照片
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中研院五四運動廖俊智
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