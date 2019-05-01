我們與惡的距離 加害被害會談詮釋修復式司法

2019-05-01 19:02 中央社 台北1日電



台劇「我們與惡的距離」第十集出現約5分鐘劇情，加害人與被害人家屬修復會談，法務部今天說，這就是「修復式司法」精神詮釋，迄今已有952件進入會談對話，有690件達成協議。

法務部今天與媒體茶敘，從台劇「我們與惡的距離」談起修復式司法的現況，桃園地檢署修復促進者、心理師蔡佩純分享，民國104年接下撞死老婦肇逃10多年後，肇事者下跪道歉的修復案例。

蔡佩純說，兩造會談當下，讓失去母親的孩子們經由肇事者口中，得知當天案發狀況，也讓肇事者得知這群孩子失去媽媽後的日子，有多難過多痛苦；肇事者一見到對方，立即下跪道歉，並說車禍當下因吸毒沒有辦法很清楚記得當下怎麼撞的，但他願意到死者的墳前道歉懺悔。

蔡佩純指出，希望透過「我們與惡的距離」劇情，可以拋磚引玉，讓外界更了解修復式司法，修復式司法關注的重點不在懲罰或報復，強調除了處罰刑以外，其實司法還有很多方法可以提供協助，如果判刑可以解決一切，那就不會有這麼多的憎恨，所以這是很沉重的議題，期許持續推動修復式司法，使「我們與惡的距離」，越來越遠。

此外，花蓮地檢署檢察官林俊佑因率警員赴幼兒園辦「私案」，司法院職務法庭今天宣判，判決免除檢察官職務，轉任檢察官以外職務；法務部長蔡清祥對此受訪指出，尊重職務法庭的判決，林俊佑後續是否可在法務部所屬機關任公職，必須等收到判決及等人事處做後續處理才會知道，以此案為例，他也呼籲檢察官，一定要謹言慎行。