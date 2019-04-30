扣4.3億保證金 台鐵發函向日車求償

2019-04-30 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北報導



台鐵今天首度公開主風泵檢修教育訓練過程。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

普悠瑪翻覆已逾半年，台鐵昨天發函給當初列車主投標商的台灣住友商事公司，就ＡＴＰ（列車自動防護系統）未確實連線發揮遠端監視功能，及主風泵維修手冊缺失等兩大原因，主張台鐵損失的權益，將自未交付給日商的四點三億元保固保證金中扣抵。

台灣住友商事是日本住友集團在台成立。台鐵說，會再由台灣住友轉知負責製造車輛的日本車輛公司，以及協助台鐵進行第三方獨立驗證的勞氏公司。台灣住友昨說，不便回應。

普悠瑪事故列車出軌前主風泵異常，ＡＴＰ遠端監控系統也未接線，種種瑕疵間接導致悲劇。日車去年就曾坦承設計疏失，承認ＡＴＰ遠端監控系統沒接線，進而導致當時無法即刻掌握列車狀況。

昨台鐵局發出的函文提到，普悠瑪一三六輛購車案，因ＡＴＰ遠端監視功能、主風泵及維修手冊諸多缺失，減損價值、效用及造成台鐵局損害部分，相關金額要從日車保固保證金中扣抵。雖然主風泵內中空絲膜現場使用單位已部分自行更換，日車仍應善盡保固責任，就瑕疵中空絲膜數量賠償台鐵。

台鐵局說，全案司法偵查程序終結並公開相關事證後，將連同所掌握的事證整體一併考量，如台灣住友有相關責任，亦將依法請求賠償，下一步也不排除走法律途徑。

台鐵局昨也首度公開主風泵風泵檢修教育訓練過程，在富岡車輛基地舉辦主風泵檢修拆解及組裝教育訓練，各車輛所屬保養單位總計卌一位檢修人員參訓，盼提升各段檢修人員的主風泵檢修技能。同時宣布要在今年十月廿一日普悠瑪事故滿一年前，所有普悠瑪主風泵將提前一年完成「大檢修」。