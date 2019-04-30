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中國信託攜手國資圖 串聯閱讀、棒球、反毒 2019閱讀全壘打 30所圖書館借書送1萬張中信兄弟門票

2019-04-30 10:11文／ 中信銀行 提供

中華民國棒球協會理事長辜仲諒（左四）、臺中市副市長楊瓊瓔（中）、教育部終身教育司...
中華民國棒球協會理事長辜仲諒（左四）、臺中市副市長楊瓊瓔（中）、教育部終身教育司副司長顏寶月（左三）、兄弟育樂公司董事長陳信揚（右四）、中國信託金融控股公司行政長高人傑（右三）、國立公共資訊圖書館館長劉仲成（左二）、閱讀全壘打形象大使周思齊（左一）、閱讀全壘打代言人王威晨（右二）及林書逸（右一）攜手灌溉閱讀及棒球種子，宣告「2019閱讀全壘打－夢想象前行」活動正式啟動。 圖／中信銀行提供
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挺閱讀、拒吸毒，閱讀全壘打跨界出擊！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）、中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）及中國信託反毒教育基金會，舉辦「2019閱讀全壘打　夢想象前行」活動，自今年5月4日至7月31日止，民眾於全臺共8個縣市、30所公共圖書館和行動故事車借閱書籍，並填寫反毒問答，即可兌換中信兄弟主場賽事門票及球星小禮，預計送出上萬組。

連續第四年舉辦的「閱讀全壘打－夢想象前行」活動，過去三年參與讀者及球迷累積逾45萬人次。今（29）日活動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月、臺中市副市長楊瓊瓔、國資圖館長劉仲成、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒、中國信託金融控股公司行政長高人傑、兄弟育樂公司董事長陳信揚、活動形象大使中信兄弟周思齊、活動代言人中信兄弟王威晨與林書逸共同出席。

「2019閱讀全壘打－ 夢想象前行」活動開跑，閱讀全壘打形象大使周思齊（左三）、...
「2019閱讀全壘打－ 夢想象前行」活動開跑，閱讀全壘打形象大使周思齊（左三）、代言人王威晨（右四）及林書逸（右三）贈送中信兄弟門票，由上楓國小少棒隊小球員代表受贈，中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右二）、臺中市副市長楊瓊瓔（右一）、教育部終身教育司副司長顏寶月（左二）、國立公共資訊圖書館館長劉仲成（左一）一同見證。 圖／中信銀行提供
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中華棒協辜仲諒理事長表示，棒球強健體魄心志，閱讀增長智慧眼界，期盼透過串聯閱讀、棒球和反毒，讓民眾遠離毒品，並與閱讀、運動零距離。臺中市楊瓊瓔副市長感謝中國信託銀行完美結合棒球與閱讀，讓大家不只四肢發達，更能頭腦靈光，一起享受家庭共讀的浪漫之美。國資圖館長劉仲成認為，閱讀全壘打不只讓書出得去，更讓人走進來，推動「閱讀、反毒、健康、幸福」。

閱讀全壘打代言人王威晨為小朋友導讀人氣繪本《河狸歡迎來我家》。 圖／國資圖提...
閱讀全壘打代言人王威晨為小朋友導讀人氣繪本《河狸歡迎來我家》。 圖／國資圖提供
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為號召親子共讀，中信兄弟球星周思齊、王威晨及林書逸記者會後為數十組家庭導讀繪本《河狸歡迎來我家》，場面熱絡，閱讀全壘打臉書粉絲專頁也將於5月舉辦「10分鐘床邊故事接力」活動，邀請爸爸媽媽與球星一同為孩子說睡前故事，踏出親子共享閱讀的第一步。王威晨透露，自己最喜歡在洗完澡後、睡覺前享受閱讀的寧靜；林書逸則善用搭乘球隊巴士的通勤時間閱讀，球賽拚戰前後都能靠「輕閱讀」沉澱情緒。

閱讀全壘打代言人林書逸陪伴小朋友讀繪本。 圖／國資圖提供
閱讀全壘打代言人林書逸陪伴小朋友讀繪本。 圖／國資圖提供
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「2019閱讀全壘打－夢想象前行」活動自今年5月4日至7月31日止，民眾至參與活動的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，即可獲得中信兄弟主場內野門票兌換券；若參觀現於國資圖舉辦的中信反毒教育特展或閱讀反毒教材，並答對反毒題組，還能獲球星悠遊卡貼紙等加碼小禮。為了在校園扎根閱讀種子，中信銀行今年首度與青少年的閱讀平臺－青春博客來攜手，推動「閱讀全壘打─校園閱讀認證獎勵」，全臺高中職在校學生以閱讀全壘打「未來處方箋」主題圖書撰寫心得投稿，即有機會獲得球星簽名商品，並受邀至臺中市洲際棒球場觀戰。「2019閱讀全壘打－夢想象前行」活動內容請洽官網或臉書粉絲專頁。

閱讀全壘打活動官網：https://plisnet.nlpi.edu.tw/reading_homerun2019/Index

閱讀全壘打活動臉書：https://www.facebook.com/HOMERUNREADERS

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