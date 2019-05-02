無人機尬SUV誰是主角？網路影片討論度爆表！

2019-05-02 00:00 聯合線上／ 葉毓中



刊頭圖示意（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

山路上休旅車與無人機互尬穿梭？這到底是怎樣的內容？近來網路上有一支討論度超高的影片，畫面緊湊具張力，拍攝的水準應該不是素人自製，但又找不到任何的品牌Logo，以因此引發網友們的熱議與猜測，「是空拍機置入？」、「休旅車的廣告？」但到底真相如何，至今還是沒有品牌出來「認領」！

目前影片中有提供幾個分析線索，首先地點應該是在北部知名的102縣道山路，因為在影片0:02與0:29秒等處出現此路段相當知名的不厭亭建築。此外，一開始相當多的空拍畫面，又有出現「Sharp Liao」這個人名，更直接打出：「無人機飛行經驗5年，航拍經驗8年，國內最大FPV競技團隊選手」的資訊，還有「要穩飛、過大彎、要炫技、考驗移動中的操控能力」等字樣，所以最多網友猜測的莫過是無人機的宣傳。

畫面出一開始就出現102縣道相當知名的不厭亭，猜測在北部山路拍攝。（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

畫面中唯一有資料的人物。（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

三大關鍵形容詞，是在說無人機的操控技巧？（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

此外，也因為畫面出現的是Volvo的XC60此款休旅車，因為此款車型算是目前Volvo銷售最佳的休旅車之一，因此也有網友臆測：「一向主打家庭溫馨的Volvo也開始走另類行銷？」、「在這支影片前誰想到Volvo可以這樣開？」綜合網友回應，無人機與Volvo休旅車，應該算是此支影片目前最多人猜測的主題。

影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕技巧呢？（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕技巧呢？（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕技巧呢？（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

從影片內容判斷，由於主軸在於無人機的畫面與操作人物，除了可能真的是新款無人機的廣宣影片外，也或許可能是FPV無人機飛行競賽的宣傳影片？畢竟日前屏東燈會無人機的表演內容受到高度肯定與討論，搭上此風潮繼續宣傳也並非不可能。

影片中許多無人機與SUV一起入鏡畫面，引人聯想。（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

影片中許多無人機與SUV一起入鏡畫面，引人聯想。（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

相信以此影片的鋪陳，未來應該還會有更清楚的主題或品牌出現，到底是無人機還是汽車廣告？在持續討論的熱度中，應該不久就會有答案囉！

影片最後留下了待續的字樣，相信不久後就會有更清楚的答案！（圖片擷取自網路影片） 分享 facebook

相關影片：https://www.facebook.com/sharp99/videos/10157837905157573/