親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

郭台銘臉書po白宮前照片 證實將與川普會面

無人機尬SUV誰是主角？網路影片討論度爆表！

2019-05-02 00:00聯合線上／ 葉毓中

刊頭圖示意（圖片擷取自網路影片）
刊頭圖示意（圖片擷取自網路影片）
分享

山路上休旅車與無人機互尬穿梭？這到底是怎樣的內容？近來網路上有一支討論度超高的影片，畫面緊湊具張力，拍攝的水準應該不是素人自製，但又找不到任何的品牌Logo，以因此引發網友們的熱議與猜測，「是空拍機置入？」、「休旅車的廣告？」但到底真相如何，至今還是沒有品牌出來「認領」！

目前影片中有提供幾個分析線索，首先地點應該是在北部知名的102縣道山路，因為在影片0:02與0:29秒等處出現此路段相當知名的不厭亭建築。此外，一開始相當多的空拍畫面，又有出現「Sharp Liao」這個人名，更直接打出：「無人機飛行經驗5年，航拍經驗8年，國內最大FPV競技團隊選手」的資訊，還有「要穩飛、過大彎、要炫技、考驗移動中的操控能力」等字樣，所以最多網友猜測的莫過是無人機的宣傳。

畫面出一開始就出現102縣道相當知名的不厭亭，猜測在北部山路拍攝。（圖片擷取自網...
畫面出一開始就出現102縣道相當知名的不厭亭，猜測在北部山路拍攝。（圖片擷取自網路影片）
分享

畫面中唯一有資料的人物。（圖片擷取自網路影片）
畫面中唯一有資料的人物。（圖片擷取自網路影片）
分享

三大關鍵形容詞，是在說無人機的操控技巧？（圖片擷取自網路影片）
三大關鍵形容詞，是在說無人機的操控技巧？（圖片擷取自網路影片）
分享

此外，也因為畫面出現的是Volvo的XC60此款休旅車，因為此款車型算是目前Volvo銷售最佳的休旅車之一，因此也有網友臆測：「一向主打家庭溫馨的Volvo也開始走另類行銷？」、「在這支影片前誰想到Volvo可以這樣開？」綜合網友回應，無人機與Volvo休旅車，應該算是此支影片目前最多人猜測的主題。

影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕...
影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕技巧呢？（圖片擷取自網路影片）
分享

影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕...
影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕技巧呢？（圖片擷取自網路影片）
分享

影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕...
影片中有相當多關於飛行、操控等形容字眼，到底是強調車輛操控？還是強調無人機的操駕技巧呢？（圖片擷取自網路影片）
分享

從影片內容判斷，由於主軸在於無人機的畫面與操作人物，除了可能真的是新款無人機的廣宣影片外，也或許可能是FPV無人機飛行競賽的宣傳影片？畢竟日前屏東燈會無人機的表演內容受到高度肯定與討論，搭上此風潮繼續宣傳也並非不可能。

影片中許多無人機與SUV一起入鏡畫面，引人聯想。（圖片擷取自網路影片）
影片中許多無人機與SUV一起入鏡畫面，引人聯想。（圖片擷取自網路影片）
分享

影片中許多無人機與SUV一起入鏡畫面，引人聯想。（圖片擷取自網路影片）
影片中許多無人機與SUV一起入鏡畫面，引人聯想。（圖片擷取自網路影片）
分享

相信以此影片的鋪陳，未來應該還會有更清楚的主題或品牌出現，到底是無人機還是汽車廣告？在持續討論的熱度中，應該不久就會有答案囉！

影片最後留下了待續的字樣，相信不久後就會有更清楚的答案！（圖片擷取自網路影片）
影片最後留下了待續的字樣，相信不久後就會有更清楚的答案！（圖片擷取自網路影片）
分享

相關影片：https://www.facebook.com/sharp99/videos/10157837905157573/

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

同婚專法明啟動協商 伴侶盟：政院版草案唯一合憲

2019-05-01 21:09

影／勞工大遊行 媽祖行動劇訓斥總統參選人

2019-05-01 17:44

影／「媽祖」現身勞工大遊行 罵韓國瑜一天到晚練肖話

2019-05-01 16:53

水火箭、丟紙團 勞工大遊行和平落幕

2019-05-01 16:37

五一勞工大遊行雨中登場 訴求「多休假、多保障」

2019-05-01 15:01

反對血汗 醫勞盟：受雇醫師應全面納勞基法

2019-05-01 13:58

蔡總統：照顧勞工生活 是我每天努力的目標

2019-05-01 13:29

勞團怒：蔡政府沒終結過勞、低薪

2019-05-01 13:27

五一勞工遊行近萬人冒雨上街 高喊「多休假多保障」

2019-05-01 13:26

醫護工會演行動劇 抗議過勞

2019-05-01 13:25

五一勞工冒雨遊行 喊2訴求「多休假+多保障」

2019-05-01 13:21

五一勞工大遊行雨中登場 訴求「多休假、多保障」

2019-05-01 13:05

政院拍板109年放假115天 春節7天中秋、端午4連休

2019-05-01 11:15

54@100年／5個懸念…傅斯年扛旗 烙印我心

2019-05-01 01:31

54@100年／2種主義…胡適陳獨秀 政治分手

2019-05-01 01:14

54@100年／五四那天 紅樓怒火 撼動百年

2019-05-01 00:47

總統送大禮 基隆河開發解禁

2019-05-01 00:07

扣4.3億保證金 台鐵發函向日車求償

2019-04-30 23:48

廣角鏡／五一大遊行 路障各就各位

2019-04-30 23:48

反同稱公投位階凌駕釋憲 司法院：認知錯誤

2019-04-30 21:01

中國信託攜手國資圖 串聯閱讀、棒球、反毒 2019閱讀全壘打 30所圖書館借書送1萬張中信兄弟門票

2019-04-30 10:11

新北職探 New CHOICE 全新選擇 扎根技職三支箭：職探、雙語、新產業

2019-04-29 10:00

壓力、睡不好 ? 試試「這招」一覺到天亮！

2019-04-25 00:00
看更多

熱門文章

老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗

2019-05-01 12:34

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

2019-05-01 08:35

韓國瑜吳敦義曾經那麼好 鬧切割都是為了她…

2019-05-01 08:00

政院拍板109年放假115天 春節7天中秋、端午4連休

2019-05-01 11:15

六問韓國瑜 李豔秋：擔心不選總統「韓流」就散了？

2019-05-01 14:12

瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30

獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人

2019-05-01 20:26

吳韓會後 知情人士：韓國瑜脫口「就做民調看誰較高」

2019-05-01 13:54

葉宜津中箭落馬 網友：公開挺賴清德才會被下架

2019-05-01 15:17

郭台銘國防靠和平挨批 孫大千：綠台獨才將人民當砲灰

2019-05-01 08:14

為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死

2019-05-01 13:35

郭台銘論經濟 林濁水：馬上讓韓國瑜變笑話

2019-05-01 08:09

【重磅快評】葉宜津被痛宰 賴清德可知一葉知秋？

2019-05-01 18:48

無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

2019-05-01 18:11

民進黨立委初選風暴 台南賴惠員出線3失利對手都不服

2019-05-01 13:12

韓國瑜說「征服宇宙」 王丹諷：選總統太委屈

2019-05-01 07:34

【重磅快評】重啟扁案，劍指蔡賴之爭？

2019-05-01 10:09

蔡英文堅持用李進勇 羅智強：要對付韓國瑜

2019-05-01 08:43

暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元

2019-05-01 20:29

王世堅建議柯文哲配學姐 柯反酸：王世堅跟韓冰搭檔

2019-05-01 10:29

蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標

2019-05-01 11:20

朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12

鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通

2019-05-01 21:44

蚊蟑螞蟻酸韓國瑜…柯P爭大位觀天象 市政做好了幾項？

2019-05-01 09:00

【即時短評】氛圍有利賴惠員出線 黨內茶壺風暴待解

2019-05-01 14:22

韓國瑜「被動參選」名嘴指出韓參選總統三大難關

2019-05-01 11:02

新人挑戰成功！賴惠員擊敗葉宜津 強調未來要團結

2019-05-01 12:41

2020要當英雄？韓國瑜：我選擇一切為公這條路

2019-05-01 16:34

扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元

2019-05-01 16:29

【即時短評】沒有政見辯論的初選 豈要韓國瑜黃袍加身？

2019-05-01 11:47

藍綠初選內鬥！最新網路溫度計 這兩人負評竟最高...

2019-05-01 10:23

楊照：韓粉是韓國瑜最大罩門 幫韓製造敵人累積障礙

2019-05-01 09:50

吳敦義朱立倫周六碰面談初選 形式「尊重黨安排」

2019-05-01 10:54

控對手涉賄選要求暫緩公告 葉宜津：將提告聲請假處分

2019-05-01 17:29

郭董、韓總聊什麼？藍軍掛看板召喚強棒翻轉屏東

2019-05-01 15:19

吳韓會後韓可安心睡覺？ 王世堅：郭台銘才有血統證明

2019-05-01 17:05

今突關閉臉書、IG 朱立倫明天將親自說明

2019-05-01 11:33

「吳王會」憂遭勸退？ 王金平：他怎敢勸退任何人

2019-05-01 19:40

影／韓國瑜喊征服宇宙 柯文哲狂笑：他看了哪本漫畫？

2019-05-01 15:08

美通過重新確認台灣關係法 蔡英文：台美關係最好狀態

2019-05-01 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top