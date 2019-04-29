用中部人的肺發電？ 經濟部：2025年電廠空汙減排45％

2019-04-29 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



南投縣長林明臻要以「公共危險罪」提告台中火力發電廠，台中市長盧秀燕表示，上午兩人通過電話，她支持林明臻的作法，中火的水汙染明天要提改善計畫書。報系資料照 分享 facebook 台中市長盧秀燕昨天砲轟民進黨禁止核電後，轉而大量使用火力發電，根本是「用中部人的肺在發電」。經濟部今天回應，電力系統配合於空品不良時降載，在低碳潔淨能源結構轉型下，預估2025年整體電力系統空汙排放可較2017年減少約45%。

經濟部對於盧秀燕的發言「表示遺憾」，不過政府自2016年起即以非核家園為目標，積極推動台灣能源轉型，規劃節能、創能、儲能與智慧系統整合等各項工作，以確保電力穩定供應，絕無盧秀燕所說未來以燃煤發電當作國家主要的發電能源，更不會用中部人的肺在發電。

經濟部指出，核電機組在2025除役前，不會減少發電，但也沒辦法增加供電；這段期間政府規劃加速開發燃氣及再生能源等清潔能源，逐步汰換舊燃煤機組。

在長期規劃上，經濟部在充分考量國內民生及產業發展的電力需求，核電及火力機組陸續除役下，亦已規劃2020年至2025年的各項電力開發計畫，例如大潭、興達、台中及嘉惠等相關配套措施，並同時嚴格管控各項進行的計畫，務必要在規劃的時程內達成，確保國內供電無虞；並於空品不良時期配合降載，在低碳潔淨能源結構轉型下，預估2025年整體電力系統空汙排放可較2017年減少約45%。

經濟部表示，在當前核廢料無處去，現有運轉中的核能機組將被迫於原規劃的時限內停止運轉，已經是一個不爭的事實，政府在務實原則下，在短期內，沒有新擴建燃煤機組規劃，燃煤機組除役後也會改建為燃氣機組，投資空汙防制設備；將要求各項施工中的計畫如期如質完成，所以這三年來，在林口、大林及通霄電廠每年不斷有新機組加入運轉下，已經使得當前電力供應情況，明顯得到改善，備用容量率也會自2014年降到法定值15%以下以來，再次回到法定的15%。