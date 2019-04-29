親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

用中部人的肺發電？ 經濟部：2025年電廠空汙減排45％

2019-04-29 12:17聯合報 記者張語羚╱即時報導

南投縣長林明臻要以「公共危險罪」提告台中火力發電廠，台中市長盧秀燕表示，上午兩人...
南投縣長林明臻要以「公共危險罪」提告台中火力發電廠，台中市長盧秀燕表示，上午兩人通過電話，她支持林明臻的作法，中火的水汙染明天要提改善計畫書。報系資料照
分享
台中市長盧秀燕昨天砲轟民進黨禁止核電後，轉而大量使用火力發電，根本是「用中部人的肺在發電」。經濟部今天回應，電力系統配合於空品不良時降載，在低碳潔淨能源結構轉型下，預估2025年整體電力系統空汙排放可較2017年減少約45%。

經濟部對於盧秀燕的發言「表示遺憾」，不過政府自2016年起即以非核家園為目標，積極推動台灣能源轉型，規劃節能、創能、儲能與智慧系統整合等各項工作，以確保電力穩定供應，絕無盧秀燕所說未來以燃煤發電當作國家主要的發電能源，更不會用中部人的肺在發電。

經濟部指出，核電機組在2025除役前，不會減少發電，但也沒辦法增加供電；這段期間政府規劃加速開發燃氣及再生能源等清潔能源，逐步汰換舊燃煤機組。

在長期規劃上，經濟部在充分考量國內民生及產業發展的電力需求，核電及火力機組陸續除役下，亦已規劃2020年至2025年的各項電力開發計畫，例如大潭、興達、台中及嘉惠等相關配套措施，並同時嚴格管控各項進行的計畫，務必要在規劃的時程內達成，確保國內供電無虞；並於空品不良時期配合降載，在低碳潔淨能源結構轉型下，預估2025年整體電力系統空汙排放可較2017年減少約45%。

經濟部表示，在當前核廢料無處去，現有運轉中的核能機組將被迫於原規劃的時限內停止運轉，已經是一個不爭的事實，政府在務實原則下，在短期內，沒有新擴建燃煤機組規劃，燃煤機組除役後也會改建為燃氣機組，投資空汙防制設備；將要求各項施工中的計畫如期如質完成，所以這三年來，在林口、大林及通霄電廠每年不斷有新機組加入運轉下，已經使得當前電力供應情況，明顯得到改善，備用容量率也會自2014年降到法定值15%以下以來，再次回到法定的15%。

核電盧秀燕
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

憂同婚法案衝擊選舉 民進黨立委態度鬆動

2019-04-29 13:08

他們積蓄全捐國家 這部片子紀錄榮民大愛如風　

2019-04-29 12:47

524同婚登記 基隆市民政處：線上登記系統尚未開啟

2019-04-29 12:42

524同婚登記 台中巿民政局：戶役政系統待統一更新

2019-04-29 12:40

李永得：客語認證人數新高 任內不考慮再發獎金

2019-04-29 12:22

政院熱議：大貨車免關稅、調降進口清酒與農產品稅率

2019-04-29 12:13

大法官解釋、公投結果誰位階高 挺同、反同各說各話

2019-04-29 11:58

同婚登記日524將至 反同團：相信公務員不會屈從

2019-04-29 11:51

林明溱率員戴口罩徒步出發 前往地檢署告中火公共危險

2019-04-29 11:46

200對同志524將一齊登記結婚 戶政單位仍茫然

2019-04-29 11:45

同婚法若未立 524同婚日台灣行政體系恐崩盤？

2019-04-29 11:44

林明臻提告中火 盧秀燕：未來不排除跟進

2019-04-29 11:25

農委會酒駕官員考績拿甲 立委：應符考績丁等規定

2019-04-29 11:07

奴隸制消失了嗎？鼓吹賣命工作賺大錢的老闆們

2019-04-29 10:53

塑膠袋回收 環署擬將種類簡化提高再利用率

2019-04-29 09:58

全球化削弱工會力量 NGO崛起網路社群

2019-04-29 09:51

罷工遊行絕食臥軌樣樣來 勞權非一蹴可幾

2019-04-29 09:47

勞工秋鬥盛況不再 空服機師罷工較受矚目

2019-04-29 09:42

社宅好好住 內政部：結婚率、出生率都高於全國

2019-04-28 22:34

協助安居 內政部推保留5%社會住宅給基層警消

2019-04-28 22:32

影／「仲介的臉就像錢」 移工上街籲廢除私人仲介

2019-04-28 16:50

五一前夕 移工上街頭要求「政府對政府」直接聘雇

2019-04-28 16:34

國際工殤日 勞團籲職災保險單獨立法

2019-04-28 14:08

天候搞亂產銷 保障農民血本有4招

2019-04-28 11:31

出生農家 洗豬舍接生母豬陳吉仲都精通

2019-04-28 11:31

職業大貨車駕駛年齡 綠委建議有條件延至68歲

2019-04-28 10:07

新北職探 New CHOICE 全新選擇 扎根技職三支箭：職探、雙語、新產業

2019-04-29 10:00

壓力、睡不好 ? 試試「這招」一覺到天亮！

2019-04-25 00:00

林智堅組型男團直播聊交通 宵夜場聊輕軌大車站專業度爆表

2019-04-24 16:20

碧潭水舞成功吸晴，高達9成4民眾相當滿意

2019-04-23 11:52

兩步驟訂閱udn Chrome Push 接收新聞零時差！

2016-11-23 16:23
看更多

熱門文章

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

下一個抹黑韓冰？ 王世堅怒：那會人神共憤

2019-04-28 15:53

影／再談韓國瑜4千萬爭議 蔡正元改口：半碗滷肉飯攏嘸

2019-04-28 18:22

韓粉鳳山誓師人數又引戰 維安估最多僅這數字

2019-04-28 18:45

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

美神盾艦穿越台灣海峽 國防部證實：有兩艘

2019-04-29 08:53

影／傳聞周美青問鼎大位 王金平：歡迎一起參加初選

2019-04-28 16:56

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

韓郭朱王明經濟論戰 王將登陸祭祖見劉結一

2019-04-29 00:32

影／談韓國瑜4千萬 王金平：盼這件事情到此落幕

2019-04-28 17:38

韓國瑜吳敦義會談若無具體結果 他說國民黨情勢會更亂

2019-04-28 19:47

新聞眼／國民黨「互打文化」…一手好牌別玩殘了

2019-04-29 00:26

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

蔡正元爆4000萬 葉元之：遺憾吳敦義沒盡責保護韓

2019-04-28 14:30

綠營大老嗆蔡「1+1小於2」 蔡英文：哈哈

2019-04-28 20:21

韓國瑜像耶穌？ 王世堅：背國民黨十字架還被丟石頭

2019-04-28 16:16

顏清標和郭台銘見面談什麼？ 顏清標：老朋友來坐一坐

2019-04-28 19:47

影／蔡英文參加廢核遊行 郭台銘：民進黨習慣在野？

2019-04-28 14:45

韓國瑜身陷4千萬爭議 王世堅批：吳敦義不厚道

2019-04-29 12:00

王金平5月6日率團赴陸祭祖 將在廈門會面劉結一

2019-04-28 19:20

最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19

競選經費風波 韓國瑜：周一會說明

2019-04-28 17:29

「台灣是民主前線」 唐鳳盼郭台銘跳脫冷戰思維

2019-04-28 21:32

蔡英文、賴清德參加廢核遊行 張善政批荒謬

2019-04-28 16:21

將真除國民黨青年部主任 蕭敬嚴請辭副發言人獲准

2019-04-29 00:14

4千萬疑雲 韓國瑜今說明競選費用

2019-04-29 00:06

王世堅：郭台銘好打、韓國瑜難纏 歡迎最強的出來

2019-04-28 15:55

美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30

郭台銘：你曉不曉得馬英九基金會主要經費？

2019-04-28 14:42

周二吳韓會 韓國瑜：不會設限，什麼都可談

2019-04-28 15:10

30日將會郭台銘 韓國瑜：雙方見面一定很熱情

2019-04-28 20:55

郭台銘：國防靠科技 軍購不為買而買

2019-04-29 00:02

影／郭台銘應邀馬英九論壇演講 看到韓國瑜會喊加油

2019-04-28 17:32

蔡英文：執政證明 守得住台灣的是我

2019-04-29 00:17

蔡英文下鄉拜關公 頻向人民喊話「再給我時間」

2019-04-28 21:53

郭台銘參選總統 經長沈榮津首度10字回應

2019-04-29 09:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top