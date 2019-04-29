林明臻提告中火 盧秀燕：未來不排除跟進

2019-04-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中火力發電廠的空汙問題，讓中部各縣市忍無可忍，南投縣長林明臻今天要以「公共危險罪」提告。台中市長盧秀燕表示，上午兩人通過電話，她支持林明臻的作法，中火的水汙染明天要提改善計畫書，送達後會詳細審閱，若不能達標，再來審視下一步，也不排除跟進南投縣。

中火為了減少空汙，處理廢氣卻造成水汙染，今年短短3個月就被抓包3次，台中市政府日前重罰2000萬元，盧秀燕表示，明天是改善計畫書送達的截止日，會仔細審閱、審查，若能有改善會理性面對；無法改善不排除有更強硬的手段，繼續連續重罰、提告、求償、勒令停工，今年還要換發執照審查都會審慎以對。

盧秀燕說，林明臻對中火提出告訴，因為南投沒有重大汙染源，但PM2.5或空汙卻很嚴重，甚至造成南投縣民因心肺疾病導致癌症死亡比例特別高；空汙是整體問題，「對於林縣長提告，我們表示支持，未來當然也不排除跟進」。

盧秀燕表示，在改善計畫書審查前，市府不預設立場，空汙處置方法相當多，最重要希望中央、經濟部、台電趕快拿出方法來，改善空汙、水汙，還中部人好空氣、乾淨環境，這個比較重要。