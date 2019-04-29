親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

民國80年紡織廠女工薪水袋 數字讓人嘆「今夕是何年」

林明臻提告中火 盧秀燕：未來不排除跟進

2019-04-29 11:25聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中火力發電廠的空汙問題，讓中部各縣市忍無可忍，南投縣長林明臻今天要以「公共危險罪」提告。台中市盧秀燕表示，上午兩人通過電話，她支持林明臻的作法，中火的水汙染明天要提改善計畫書，送達後會詳細審閱，若不能達標，再來審視下一步，也不排除跟進南投縣。

中火為了減少空汙，處理廢氣卻造成水汙染，今年短短3個月就被抓包3次，台中市政府日前重罰2000萬元，盧秀燕表示，明天是改善計畫書送達的截止日，會仔細審閱、審查，若能有改善會理性面對；無法改善不排除有更強硬的手段，繼續連續重罰、提告、求償、勒令停工，今年還要換發執照審查都會審慎以對。

盧秀燕說，林明臻對中火提出告訴，因為南投沒有重大汙染源，但PM2.5或空汙卻很嚴重，甚至造成南投縣民因心肺疾病導致癌症死亡比例特別高；空汙是整體問題，「對於林縣長提告，我們表示支持，未來當然也不排除跟進」。

盧秀燕表示，在改善計畫書審查前，市府不預設立場，空汙處置方法相當多，最重要希望中央、經濟部、台電趕快拿出方法來，改善空汙、水汙，還中部人好空氣、乾淨環境，這個比較重要。

盧表示，這段時間看到台電態度「稍微積極」，前2天來找環保局長討論，不過要拿具體方法來，不能只是討論，現在是因中央錯誤的能源政策，要中部人付出代價犧牲健康，希望中央懸崖勒馬，趕快停止錯誤能源發電發式，這才是根本之道。

南投縣長林明臻要以「公共危險罪」提告台中火力發電廠，台中市長盧秀燕表示，上午兩人...
南投縣長林明臻要以「公共危險罪」提告台中火力發電廠，台中市長盧秀燕表示，上午兩人通過電話，她支持林明臻的作法，中火的水汙染明天要提改善計畫書，
分享

盧秀燕台電台中市
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

用中部人的肺發電？ 經濟部：2025年電廠空汙減排45％

2019-04-29 12:17

大法官解釋、公投結果誰位階高 挺同、反同各說各話

2019-04-29 11:58

同婚登記日524將至 反同團：相信公務員不會屈從

2019-04-29 11:51

林明溱率員戴口罩徒步出發 前往地檢署告中火公共危險

2019-04-29 11:46

200對同志524將一齊登記結婚 戶政單位仍茫然

2019-04-29 11:45

同婚法若未立 524同婚日台灣行政體系恐崩盤？

2019-04-29 11:44

農委會酒駕官員考績拿甲 立委：應符考績丁等規定

2019-04-29 11:07

奴隸制消失了嗎？鼓吹賣命工作賺大錢的老闆們

2019-04-29 10:53

塑膠袋回收 環署擬將種類簡化提高再利用率

2019-04-29 09:58

全球化削弱工會力量 NGO崛起網路社群

2019-04-29 09:51

罷工遊行絕食臥軌樣樣來 勞權非一蹴可幾

2019-04-29 09:47

勞工秋鬥盛況不再 空服機師罷工較受矚目

2019-04-29 09:42

社宅好好住 內政部：結婚率、出生率都高於全國

2019-04-28 22:34

協助安居 內政部推保留5%社會住宅給基層警消

2019-04-28 22:32

影／「仲介的臉就像錢」 移工上街籲廢除私人仲介

2019-04-28 16:50

五一前夕 移工上街頭要求「政府對政府」直接聘雇

2019-04-28 16:34

國際工殤日 勞團籲職災保險單獨立法

2019-04-28 14:08

天候搞亂產銷 保障農民血本有4招

2019-04-28 11:31

出生農家 洗豬舍接生母豬陳吉仲都精通

2019-04-28 11:31

職業大貨車駕駛年齡 綠委建議有條件延至68歲

2019-04-28 10:07

新北職探 New CHOICE 全新選擇 扎根技職三支箭：職探、雙語、新產業

2019-04-29 10:00

壓力、睡不好 ? 試試「這招」一覺到天亮！

2019-04-25 00:00

林智堅組型男團直播聊交通 宵夜場聊輕軌大車站專業度爆表

2019-04-24 16:20

碧潭水舞成功吸晴，高達9成4民眾相當滿意

2019-04-23 11:52

兩步驟訂閱udn Chrome Push 接收新聞零時差！

2016-11-23 16:23
看更多

熱門文章

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

下一個抹黑韓冰？ 王世堅怒：那會人神共憤

2019-04-28 15:53

影／再談韓國瑜4千萬爭議 蔡正元改口：半碗滷肉飯攏嘸

2019-04-28 18:22

「不可能支持郭台銘」 蔡正元：和他弟弟有血海深仇

2019-04-28 13:08

韓粉鳳山誓師人數又引戰 維安估最多僅這數字

2019-04-28 18:45

影／傳聞周美青問鼎大位 王金平：歡迎一起參加初選

2019-04-28 16:56

美神盾艦穿越台灣海峽 國防部證實：有兩艘

2019-04-29 08:53

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12

影／談韓國瑜4千萬 王金平：盼這件事情到此落幕

2019-04-28 17:38

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

韓郭朱王明經濟論戰 王將登陸祭祖見劉結一

2019-04-29 00:32

韓國瑜吳敦義會談若無具體結果 他說國民黨情勢會更亂

2019-04-28 19:47

新聞眼／國民黨「互打文化」…一手好牌別玩殘了

2019-04-29 00:26

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

蔡正元爆4000萬 葉元之：遺憾吳敦義沒盡責保護韓

2019-04-28 14:30

綠營大老嗆蔡「1+1小於2」 蔡英文：哈哈

2019-04-28 20:21

韓國瑜像耶穌？ 王世堅：背國民黨十字架還被丟石頭

2019-04-28 16:16

顏清標和郭台銘見面談什麼？ 顏清標：老朋友來坐一坐

2019-04-28 19:47

影／蔡英文參加廢核遊行 郭台銘：民進黨習慣在野？

2019-04-28 14:45

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

王金平5月6日率團赴陸祭祖 將在廈門會面劉結一

2019-04-28 19:20

競選經費風波 韓國瑜：周一會說明

2019-04-28 17:29

最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19

「台灣是民主前線」 唐鳳盼郭台銘跳脫冷戰思維

2019-04-28 21:32

影／「我很早就決定選總統」 王金平：韓態度非我考慮

2019-04-28 13:31

高雄韓粉送2020滷肉飯 支持韓國瑜選總統

2019-04-28 12:47

影／日暈異象罩台東 王金平：好預兆，盼我來帶領大家

2019-04-28 12:36

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

將真除國民黨青年部主任 蕭敬嚴請辭副發言人獲准

2019-04-29 00:14

王世堅：郭台銘好打、韓國瑜難纏 歡迎最強的出來

2019-04-28 15:55

蔡英文、賴清德參加廢核遊行 張善政批荒謬

2019-04-28 16:21

4千萬疑雲 韓國瑜今說明競選費用

2019-04-29 00:06

韓國瑜聲明被罵翻 學者：他沒必要去樹敵

2019-04-28 12:52

周二吳韓會 韓國瑜：不會設限，什麼都可談

2019-04-28 15:10

郭台銘：你曉不曉得馬英九基金會主要經費？

2019-04-28 14:42

4000萬爭議 蔡正元：黨主席錢給候選人「天經地義」

2019-04-28 12:50

30日將會郭台銘 韓國瑜：雙方見面一定很熱情

2019-04-28 20:55

郭台銘：國防靠科技 軍購不為買而買

2019-04-29 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top