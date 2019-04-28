反工業區降編勞工上街遊行 李四川接受陳情

2019-04-28 19:37 中央社 高雄28日電



高市府都市計畫委員會決議將大社工業區從特種降編為乙種工業區，大批勞工擔心關廠失業今天上街遊行至高雄市府，過程平和，由副市長李四川出面接受陳情。

大社工業區降編勞工自救會號召這場遊行，除大社工業區員工參加，高雄及外地各工會團體也動員參與，遊行民眾在高市勞工公園會師，高舉旗幟一路遊行至高市府四維行政中心陳情；隊伍綿延數公里，沿路高喊「要甲種、護勞權、顧環保、拚經濟」。

遊行隊伍有勞工擔心工作不保，不惜推嬰兒車攜家帶眷上街遊行；也有勞工感慨石化業長期被污名化，有如過街老鼠，但石化業的勞工權益鮮少人關心。

中國國民黨高市議員李雅靜等多名議員也前往聲援，呼籲政府聆聽勞工心聲，不要沒有配套就貿然降編，影響廠商權益及勞工生計。

大社工業區降編勞工自救會會長劉保進表示，大社工業區年產值約新台幣900億元，約有2700人就業，包括業者及其協力廠商攸關上萬人生計；工業區內廠商並與國內多項上下游產業生存發展有密切關聯，影響國家經濟甚鉅。

他又說，依都市計劃法對乙種工業區使用限制規定，降編為乙種工業區勢必迫使工業區內廠商石化品製造生產停頓，最終難逃關廠命運，工業區內勞工也面臨失業危機。

李四川在市府前廣場從劉保進手中接下陳情書，並沒有發言。劉保進當場宣布遊行隊伍解散，過程平和。

高市府都發局隨後發布新聞稿指出，本案早在民國82年經濟部已承諾20年後配合中油高雄煉油廠一併遷移，87年內政部又核定大社都市計畫，規定將於107年降編為「乙工」，都發局是依中央的承諾與規定完成降編為「乙工」審議後，將提報內政部都委會進一步審議。

都發局強調，市府樂見各產業良好發展，各界對本案如有意見，都可提報內政部，供內政部都委會審議參考；市府會尊重內政部都委會最終審議結果。