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擬列「文化景觀」不夠 民團爭故宮列古蹟

2019-04-27 00:00聯合報 記者章凱閎／台北報導

故宮「新故宮」計畫圖。 圖／取自故宮報告
故宮「新故宮」計畫圖。 圖／取自故宮報告
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國立故宮博物院今年四月受文資委員初步認定全區為「文化景觀」，為「新故宮」整擴建計畫投下變數。文資人士昨晚又表示，不滿意文資委員的初步共識，決定在文資審查大會確認結論前，力爭故宮正館、館前廣場列為古蹟。若提案通過，「新故宮」計畫的重點工程，恐將胎死腹中。

故宮政務副院長黃永泰回應表示，故宮尊重文化局文資審查大會的決議，不論最終認定故宮為文化景觀或古蹟，都將全力配合。他說，審查結果公布後，若新故宮計畫有重大調整，會再召開公聽會，蒐集民眾意見。

故宮在二○一七年提出「新故宮」計畫，估計斥資十點五五億元，新建行政大樓，並在正館前增設入口意象門廊、廣場擴建穿透性華表廊道；加上結構補強、防漏水等整建工程，總預算四十三點○六億元。

但計畫因文資評估、審議等，延宕迄今未動工。昨晚故宮召開新故宮計畫首次公聽會，蒐集民眾意見，會中也重申整建期間，故宮北院不閉館，文物移動也以最小規模為原則。

但大雙溪好土聯盟召集人練燕村指出，故宮在公聽會上提出的新故宮計畫簡報，與二○一七年初版幾乎沒變，加上北市文化局仍在進行故宮的文資審查，目前只有專案小組會勘建議全區認定「文化景觀」，須等到文資審查大會做出結論，才是終局決定。

練燕村說，聯盟當初提報文資列冊，目標就是把故宮列為「古蹟」，提高文化保留強度；聯盟也將在文資審查大會做出結論前，爭取正館、館前廣場列為古蹟。換言之，「故宮現在提出的新故宮計畫，未來根本不適用。」

她舉例，新故宮計畫的重點擴建項目之一「新建行政大樓」，初期的興建位置選在故宮前院長宿舍群。若未來此區被認定為文化景觀，新故宮計畫就須經文資會審查，「園區結構不能說改就改。」

此外，新故宮計畫也規畫在正館前增設入口意象門廊、廣場則擴建穿透性華表廊道。練燕村說，若文資審查大會認定為文化景觀，相關工程將不得擋住故宮主體的中軸線、天際線；若正館、廣場被認定為古蹟，則不得在古蹟上擴建工程，等於新故宮計畫部分項目胎死腹中。

故宮古蹟文化局
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