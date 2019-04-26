身心障礙兒一句媽媽很辛苦 范秀菊堅強挑起全家

2019-04-26 17:29 中央社 高雄26日電



「媽媽很辛苦」，看著有輕度智能障礙的小兒子努力說出這句話，為母則強的范秀菊難掩激動紅了眼眶，將持續著「阿母的堅持」，照顧中風的婆婆與智能障礙的先生及4個小孩。

60歲的范秀菊在20歲出頭時嫁入曾家，嫁過去後才知道先生有輕度智能障礙，但嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，也陸續生了3女1男，卻分別有輕度與中度智能障礙，不料，隨後婆婆又中風，范秀菊無怨無悔扛下全家的照顧和經濟重擔。

范秀菊堅持一肩扛起照顧上有老中風、下有小智能障礙的重擔，獲推薦參選台灣無障礙協會第26屆中華民國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，符合今年「阿母的堅持」主題，今天公布獲選，她帶著寶貝小兒子自桃園南下高雄參加公布名單記者會。

會場上，范秀菊與寶貝小兒子曾福湧形影不離，范秀菊目光也隨時注意小兒子的一舉一動，當兒子知道媽媽因照顧全家的辛苦獲得表揚時說「媽媽很辛苦」，范秀菊不禁紅了眼眶。

范秀菊表示，當年因一場意外不幸毀容，那時有人來提親，父母親就把她很快許配給曾家，嫁過去才知道丈夫有輕度智能障礙。

連續生了4個小孩也都是智能障礙，後來又發生婆婆中風，在上有老、下有小都必須照顧下，范秀菊沒有氣餒，依然堅持著為母則強的意志力，堅定信念就算再辛苦也要把孩子們拉拔撫養長大。

家庭重擔的壓力不小，范秀菊每天的生活除了侍奉婆婆，也要教導子女跟上同儕的學業進度，為了家庭生計，她拚命接家庭代工、種菜請鄰居幫忙販賣，賺取微薄的生活費用，先生也會幫忙資源回收。

范秀菊說，以前因顏面受損都不敢出門面對陌生人，現在的她顧不得這麼多，為了幫助子女尋找合適的工作，獲知亮羽洗衣店有聘用身心障礙人士，可以讓子女習得一技之長，拜託老闆讓她帶著4個子女慢慢學、慢慢教。

4個孩子相當認真爭氣，白天學習晚上再複習，燙衣、摺衣、包裝等工作經過數年學習漸漸上手。而范秀菊也不藏私，受老闆之託帶領、教導其他新進的孩子們，也從不計較工時、工作內容，把職場的孩子當成自己的小孩。

家有智能障礙和生病的親人，范秀菊愛屋及烏在身心障礙協會擔任常務理事，推動身心障礙人士的照顧，並與政府溝通推行長照制度接軌，無私奉獻照護其他身心障礙者和家庭。

在生活陷入困境的無奈谷底時曾獲得協助，為母則強的范秀菊繼續堅持著阿母的堅持和毅力，當她在苦的時候有很多人幫助她，現在有能力了，也要把這份情傳遞下去。