秀23年前舊照 陳其邁：政院會落實2025非核家園

2019-04-26 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



2019廢核遊行明天登場。行政院副院長陳其邁今天表示，行政院會落實2025非核家園的政策目標，核一、核二、核三不進行延役，核四不重啟。

有關空汙改善，陳其邁說，政府目前沒有新擴建燃煤機組的規劃，燃煤機組除役後也會改為燃氣機組，加強空汙防制設備，空氣品質不良時期配合降載，預估於2025年整體電力系統空汙排放將可較2017年大幅減少45%。

他強調，會持續推動能源轉型，規劃2025年再生能源占比要達20%，離岸風電及太陽光電是重要發展主軸，並秉持「穩定供電，減少空汙、合理電價」的原則，達成非核家園的目標。

陳其邁下午在臉書貼出「給孩子一個安全的未來」一文表示，今天是車諾比核災事件33周年，他代表行政院長蘇貞昌，與台灣環境保護聯盟、綠色消費者基金會、媽媽監督核電聯盟等老戰友們見面。

陳其邁說，1996年，他第一次擔任立法委員，就與施信民、廖彬良、林俊義及張武修等人，前往烏克蘭車諾比考察，23年後，台灣仍在邁向非核家園的道路上持續努力。

針對大家提到：一、加強核電廠核安管制，改善能源管理，促進再生能源發展；二、加強非核家園教育與推廣；三、支持「廢核再生」公投、「反核廢」等三項訴求，他強調，行政院會落實2025非核家園的政策目標，核一、核二、核三不進行延役，核四不重啟。