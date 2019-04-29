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新北職探 New CHOICE 全新選擇 扎根技職三支箭：職探、雙語、新產業

2019-04-29 10:00文／ 新北市政府教育局 提供

新北技職教育再進化，打造國小5、6年級到國中三年，5年一貫全面職業試探體驗模式-「新北職探 New CHOICE」，於今(108)年4月29日正式啟動。新北市侯友宜市長親自出席參與啟動儀式，並現場實際與白雲國小五、六年級學生一起體驗新興科技AI(人臉辨識)系統，讓學生驚呼不已外，更親自與學生從動手做中學習生活化職場英語，一起參與創意設計剪裁流行服飾雙語職探初體驗!

扎根技職第一支箭：翻倍擴增職探數量場域

創意服飾體驗 圖／新北市政府教育局 提供
創意服飾體驗 圖／新北市政府教育局 提供
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侯友宜市長表示「強化國中小職能探索」是新北市教育最重要的政策之一，這次「New」代表所有公私立技術型高中資源，從以往已經是全國最多15所職探中心場域，未來四年更加擴大3倍至45校，讓技職教育5年一貫向下扎根。

雙語職探 圖／新北市政府教育局 提供
雙語職探 圖／新北市政府教育局 提供
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扎根技職第二支箭：雙語職探 接軌國際

教育局自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中職業試探暨體驗教育中心不僅硬體的建置領先全國，軟體部分《新北市國民小學職業試探暨體驗教育課程架構》、《新北市國民小學職業試探暨體驗教育教學設計教師手冊》、《職業工作指南》等系統化之教材，亦是獨創全國之先，今日「New」的職探中心將提供本市288所國中小學生「5年一貫、全面職探」的職業試探機會，更進一步搭配技職雙語教育「動手做學英文」的概念，推動全國首創於職業試探中設計「雙語職探」課程，讓所有孩子在職業試探的過程中，自然而然學習該職業所須具備的英文能力，提供學生未來國際移動力之重要基礎。

扎根技職第三支箭：產官學跨局處 體驗新興未來產業

無人機新興產業體驗課程 圖／新北市政府教育局 提供
無人機新興產業體驗課程 圖／新北市政府教育局 提供
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因應新興科技（如：AI、Big Data、IoT等）發展，提供每年3,000人次以上「新興未來產業」探索課程。另外透過「CHOICE」職業試探的六個步驟，包括：改變（Change）、動手（Hand）、開展（Open）、想像（Imagine）、連結（Connect）及投入（Engage），並結合新北市勞工局就業服務資源，讓學生能夠透過「職場體驗」及「職訓參訪」及早培養規劃職涯之概念，並了解就業市場之實質內涵，透過跨局處合作提供全市完整職業試探體驗，正式於國中小實踐產官學三方跨界合作的職業試探教育。

(新北市政府教育局 廣告)

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