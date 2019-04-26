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廢核大遊行27日登場 警方公布管制路段

2019-04-26 15:26中央社 台北26日電

為紀念車諾比核災，環保團體將在台北、高雄舉辦廢核大遊行。台北市警察局表示，從27日凌晨起，管制凱達格蘭大道、公園路等遊行路段，活動從下午1時開始，呼籲用路人注意。

為紀念車諾比核災，環保團體全國廢核行動平台宣布，今年廢核大遊行27日將在台北及高雄舉辦，主題為「告別核電、風光明媚」，呼籲民眾共同上街反核

台北市警察局中正一分局今天發布新聞稿表示，為因應27日的「告別核電、風光明媚－2019廢核集會遊行活動」，當天凌晨起，針對凱達格蘭大道，公園路（不含）至中山南路（不含）東往西5線車道，管制車輛通行，並視交通狀況提前或延後管制，時間至深夜10時。

警方指出，廢核遊行活動預計下午1時開始，下午2時30分遊行出發，並預定晚間6時活動結束；主辦單位申請遊行人數為1萬人。

遊行路線先在凱達格蘭大道集合後出發，行經公園路、襄陽路、重慶南路1段、衡陽路、中華路1段、漢口街1段、館前路、忠孝西路1段，並回到公園路，轉青島西路、中山南路，最後回到凱達格蘭大道集會。

警方呼籲，駕駛人應隨時收聽路況報導，並提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

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