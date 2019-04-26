女兒不想老爸選總統 彭文正考慮應徵數學老師

2019-04-26 11:25 聯合新聞網 綜合報導



彭文正因節目《政經看民視》停播頓時失業。 聯合報系資料照片 分享 facebook 民視政論節目「政經看民視」遭停播，主持人彭文正頓時「失業」，他在臉書上寫道就讀國三的女兒很關心他的處境，還很貼心的幫忙找工作，告知爸爸學校要應徵數學老師，讓彭文正聽了很開心的說「第二專長受到肯定」。網友們也留言力挺彭文正，並稱讚女兒很懂事。

彭文正表示因為節目停播而失業，女兒花了1個小時給他「心理輔導」。女兒起先問他是誰害他失業的，但彭文正不知該怎麼回答，反倒是女兒安慰地說「你不要難過，上帝要你多陪我們」，接著又問彭接下來想做什麼？彭文正說很多人叫他選總統，沒想到女兒聽了卻回說「蛤？不要！這樣會有很多記者問我無聊問題」。

彭文正反問女兒有什麼建議？她想了一會回答說「我們學校在應徵數學老師，好處是老師的小孩免學費，缺點是我會很尷尬」，一席話讓彭文正開心地說「不錯喔！我想想」，他覺得自己第二專長受到肯定。

網友們稱讚「彭P的女兒真窩心」、「很可愛的女兒，請彭P做你現在心裡認為最想做的事情，不管你做什麼都支持」、「你有一個懂事的寶貝，表示你教育很成功，加油」、「女兒好貼心，好聰明才智」、「很有建設性的父女互動」。

還有人也幫彭文正想好出路，「如果民進黨執意要做掉或延期初選，敦請賴清德脫黨+彭文正參選正副總統」、「賴當總統，彭P外交部長」、「彭P當然是當法務部長或司法院長…專家喔」、「彭P出來爭取一席立委」、「可以開Youtube頻道當主播Youtuber」。