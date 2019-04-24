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強化鑑定證據力 調查局研發區塊鏈存證技術

2019-04-24 19:24中央社 台北24日電

法務部調查局今天表示，為強化雲端取證的證據力，正研發「司法鑑定證據力－區塊鏈存證」應用技術，並將於明天舉辦研討會，研討虛擬通貨偵查、區塊鏈司法應用等議題。

調查局官員表示，區塊鏈技術應用多，但結合司法取證、鑑定的應用技術，調查局所開發的應用系統應是全球首例，預計在年底開發完成。

官員說，辦案人員第一線搜索採證電子郵件、臉書資料、雲端硬碟等雲端資料，有時會遭質疑數位證據在搜索扣押後遭竄改，為此結合雜湊值（數位指紋）與具有時序性且不可竄改特性的區塊鏈，開發區塊鏈存證應用系統。

官員舉例，每一筆數位資料經運算後會產生獨一無二的雜湊值（數位指紋），未來辦案人員下載雲端資料，程式將同時自動將資料雜湊值寫入區塊鏈，以供日後驗證。

官員解釋，一封電子郵件經運算後會產生雜湊值，若郵件內容被更改，經運算後會產生另一組雜湊值，而辦案人員在搜索現場即時將數位證據雜湊值上鏈至區塊鏈，未來在法庭攻防時，即可驗證呈堂證物是否為當時遭查扣的證物。

調查局新聞稿則指出，區塊鏈存證可確保鑑定結果的證據能力，並有效解決鑑定報告紙本遺失及電子文書真偽難辨的問題，提升可信度並降低司法程序成本，大幅推進台灣數位國家發展方向。

調查局表示，未來鑑定結果電子檔連同證物的數位指紋（雜湊值）納入鑑定報告，運用「鑑定報告上鏈系統」及「鑑定報告驗證APP」，將鑑定數位指紋記載於乙太坊區塊鏈，院、檢及辯護人皆可使用手機APP掃瞄查詢，驗證鑑定報告、證物均未經竄改。

新聞稿指出，調查局明天將舉辦「正義鏈盟－證物鏈與區塊鏈的交響曲」研討會，邀請司法及區塊鏈相關產、官、學界與會，分享調查局以區塊鏈保護數位證據證據能力及證據證明力之應用實例，研討虛擬通貨偵查、蒐扣、移轉及區塊鏈司法應用等相關議題。

區塊鏈技術開發區交響曲

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