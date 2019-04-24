524同婚大限將至 捍家盟控立院不作為、籲專法應符合公投

2019-04-24 17:04 聯合新聞網 綜合報導



捍衛家庭學生聯盟強調，若是同性伴侶可依現行《民法》規定完成結婚登記，將是捍家盟「最不願看到的結果」。圖擷自／捍衛家庭學生聯盟 分享 facebook

大法官同性婚姻釋憲案在106年5月24日宣布，有關機關應於2年內完成法律的修正或制定，如今2年大限在即，台北市民政局昨（23）日發出聲明，戶政機關即日起受理預約524的同婚登記。然而北市府的此項措施引來捍衛家庭學生聯盟不滿，認為是立法院「不作為」之下的結果，強調若是同性伴侶可依現行《民法》規定完成結婚登記，將是捍家盟「最不願看到的結果」。

當時第748號釋憲案在解釋文中明定，由於民法中未規定同性伴侶的婚姻關係，違反憲法中保障人民婚姻自由及平等權，因此限時要在2年內完成相關法律的制定或修定。雖然去年公投結果通過，要由專法形式保障同性伴侶的婚姻權力，行政院也於2月擬定《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，但距離同婚登記的到期日僅剩不到一個月，施行法至今還卡關在立法院內。捍家盟呼籲，立法院須快刀斬亂麻、立即啟動朝野協商，表示「任何的拖延都是不負責任的表現，也帶給挺同反同雙方無止盡的拉扯和傷害。」

除此之外，捍家盟認為專法的內容必須符合公投民意，「切勿一昧追求自由權利而無視責任義務，唯有立即啟動朝野協商，挺同反同才有機會展開更細膩的對話。」最後捍家盟強調，依據大法官會議解釋，立法院如果不在5月24日前讓專法通過，同性伴侶就可依現行《民法》規定逕為婚姻之登記，直言「這是我們最不願看到的結果。」

捍衛家庭學生聯盟的二點呼籲：

1. 蘇嘉全院長與朝野黨團，宜於最短時間內完成專法版本朝野協商。

2. 立法委員要永遠與民眾站在一起，專法法案內容需符合公投民意。