林智堅組型男團直播聊交通 宵夜場聊輕軌大車站專業度爆表

2019-04-24 16:20 文／ 新竹市政府 提供



新竹市型男市長林智堅24日晚間率一級主管組專業「型男市政團」，帶著交通處與都發處處長夜遊新竹車站，不僅視察車站內外現狀，還超專業的準備了未來大車站模型，開直播與網民大聊現正進行中的「大車站計畫」與「新竹輕軌計畫」，引發網民熱烈發問。不少網友興奮表示：「新竹要有輕軌了嗎？」、「對市政認真的市長，棒棒」、「加油期待大車站計畫」，也有網友提問「車站的大平台確實適合新竹嗎？」，掀起新竹人政治討論熱度。

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林智堅在直播中帶市民夜遊新竹火車站古蹟美景，並藉機宣傳市政，向網友介紹近年來新竹市火車站後站的改變，包括過去站前大巴士常與行人爭道，改造轉運站後重新建立無障礙設施、風雨走廊與人行道，加入綠化與藝術設計，讓周邊環境就像大公園般，除了讓旅客有一趟舒適的旅途，也讓客運業員工與司機有更好的工作環境。

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林智堅也帶著交通處倪茂榮處長、都發處陳凱凌處長討論大車站模型，林智堅向網友表示，要活絡新竹舊城區，必須透過大型公共建設找新契機，新竹市的前後站發展必須考慮高架或地下之外的新選擇，根據2017年赴日本考察經驗，跨站平台會是一條新路線，未來能夠引來消費，還可以匯聚火車、公車、客運、輕軌、計程車、Ubike等多元交通運具，提供市民更多元、便捷的交通廊帶及運具選擇。

倪茂榮處長也揭露，以新竹車站現況考量，鐵路高架化要價超過550億、地下化則要花330億的工程經費，且這個數字還未加入周遭土地徵收及拆遷經費，更會讓新竹市陷入交通黑暗期，反觀跨站平台的建設經費僅需約50億，且使用台鐵鐵道上方空間，不會面臨土地徵收的問題。

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不少網友也紛紛向新竹市政府索取型男團背後的大車站計畫模擬圖，希望可以搶先看到大車站計畫的雛型，展現新竹市民對市政的關心。有網友發問：「新竹人開車、摩托車就好，要輕軌幹嘛？」林智堅市長表示，大眾運具是進步城市的象徵，他過去曾想推公車捷運化，讓公車班次更密集，但市民多習慣騎摩托車，公車連年虧損，希望市民培養出搭乘大眾交通運輸的習慣，讓新竹市的小朋友「不要在摩托車上長大」。

另有網友發問：「新竹客運站產權如何處理？」都發處長陳凱凌表示，都更可增加容積，客運站可得到相對獎勵，市政府也可以得到公共空間來規劃建設；陳凱凌也補充，新竹市有許多老建築、危險建築，除了一般都更之外，都發處要針對危老條例加速辦理，並與中華大學合作形成危老顧問團，促進新竹市都更。

林智堅也難得向市民「自爆」行程，他說，24日整天行程滿檔，一早到台北簽署自駕車於新竹試試運行的MOU備忘錄，緊接著要為了公宅、青創宅拜訪內政部花敬群次長，爭取建設經費；也要拜訪國防部長，希望爭取新竹市更多閒置營區空間轉型，為市民打造更多宜居空間，更要拜訪行政院政委談數位城市的計畫，並與台鐵局長、鐵道局長會面商討大車站計畫進行，滿滿行程都是要積極為新竹市爭取預算，獲網友一片讚聲。