Uber條款爭議 專家：政府思維太落後

2019-04-24 14:52 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



交通部2月預告修正「汽車運輸業管理規則103-1條」，落實租賃業者時租計費，嚴重衝擊Uber生意。網路叫車平台代僱駕自救會，日前號召萬人上凱道，以行動向交通部喊話要求撤銷103-1條款。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

「傳統計程車必將走入歷史。」前台北市交通局長濮大威24日受訪時指出，科技帶來市場的「思維變革」，政府和業者須討論如何有秩序的「轉型」，因應新科技所帶來的「破壞性創新」。前交通部長賀陳旦也撰文表示，103-1條名為區隔租賃車和計程車，其實意在排除Uber在台灣的存續商機，也難怪駕駛要走上街頭。

新條款圖利業者

濮大威說，「政府根本無心好好面對時代的進步！」現在的科技讓我們傳統業者感受到更大的壓力。他更直言，傳統計程車必將走入歷史，業者們必須要和政府討論如何有秩序的「轉型」，甚至是「退場」。

他說，計程車所接受到Uber等業者的衝擊影響，有一點像政府當時創辦「台灣大車隊」的情況，只是現在的科技讓我們傳統業者感受更大的壓力。濮大威建議，計程車和網招車服務的爭議，世界各地都有，雖然我們的政府未能走在前端，但可以多參考其他城市的處理方式。

賀陳旦在投書中表示，《汽車運輸業管理規則第103條之1》26日將正式施行。這條「Uber條款」是要把租車業的業務定位為1小時起算，且不許巡迴途中承接業務。他說，計程車在台灣是非常特殊、也很辛苦的行業。然而半世紀來政府並無明確的計程車政策，駕駛行為和車況都不讓人放心，給了Uber最有利的切入台灣商機。

「Uber條款，是為卡業者不是為消費者。」賀陳旦說，計程車行內行外充斥社會邊緣人的氣息，駕駛們往往有明顯的政治熱情，而為政治人士刻意籠絡，形成強大的政策主導力。兩年半前立法院主導通過了全球最高罰則，26日即將強制起跑的Uber條款，都展現這股政企結合的威力。

沒有人應該是輸家

「用力把Uber限制在某個角落產品，消除了部分業者的威脅感，產業就重新定位了嗎？消費者就配合埋單了嗎？」賀陳旦提醒，網路時代的消費者絕對不甘於現存的產品，「103-1條」加高U平台的門檻，U族駕駛勢必另設群組轉為地下經營，政府更無從納管、納稅、納保險！

對此，交通部長林佳龍解釋說，2017年開放Uber和租賃車合作，但Uber卻用「租賃車名義、作計程車生意」，影響了計程車業生計。他強調，交通部支持共享經濟，不過「長怎麼樣」除在各國皆有不同標準之外，也須和在地形成規範。

林佳龍指出，修法目的以「乘客能夠得到最好服務」為目標，並強調交通部為因應Uber進入運輸業鬆綁3大規範，包括顏色、車資匯率、經營模式等，呼籲3方透過策略結盟，以開放心態迎接共享經濟。

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